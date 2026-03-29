V Nitre spájajú dobrovoľníkov a organizácie, ktoré potrebujú pomoc
Autor TASR
Nitra 29. marca (TASR) - Prepájať ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať, s organizáciami, ktoré pomoc potrebujú, patrí medzi hlavné úlohy Nitrianskeho centra dobrovoľníctva (NCD). To pôsobí v celom Nitrianskom kraji a systematicky buduje prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva.
Podľa slov koordinátorky NCD Andrey Kosírovej Hugáňovej centrum funguje ako most medzi verejnosťou a neziskovým sektorom. „Aktívne vyhľadávame záujemcov o dobrovoľníctvo a ponúkame im konkrétne príležitosti podľa ich časových možností, skúseností či záujmov. Zároveň spolupracujeme s organizáciami, ktorým pomáhame so zapojením dobrovoľníkov a nastavovaním štandardov dobrovoľníckej práce,“ vysvetlila.
Dôležitou súčasťou činnosti je aj vzdelávanie, v rámci ktorého NCD približuje deťom a mladým ľuďom význam dobrovoľníctva a jeho prínosy. Okrem toho spolupracuje aj s firmami a podporujú rozvoj firemného dobrovoľníctva. „V databáze máme takmer 100 organizácií z rôznych oblastí - od sociálnych služieb, cez kultúru, šport až po ochranu životného prostredia. Evidujeme viac ako 1000 dobrovoľníkov, pričom ich aktivita sa prirodzene mení v závislosti od životnej situácie,“ povedala Kosírová Hugáňová.
Jedným z cieľov NCD je ukázať verejnosti, že dobrovoľníctvo nie je časovo náročný záväzok. „Aj hodina pomoci sa ráta. Do rôznych aktivít sa môžu zapojiť mladí ľudia, pracujúci aj seniori. Práve staršia generácia má veľký potenciál v takzvanom expertnom dobrovoľníctve, kde môže využiť svoje profesijné skúsenosti,“ priblížila koordinátorka NCD.
Organizácia poskytuje aj individuálne poradenstvo. Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu obrátiť na centrum aj v prípade, že nemajú jasnú predstavu o konkrétnej činnosti. Koordinátori im pomôžu nájsť vhodnú oblasť a prepoja ich s konkrétnou organizáciou. „Pripravujeme aj viaceré podujatia, k najvýznamnejším patrí oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. Jeho cieľom je zviditeľniť často neviditeľnú prácu ľudí, ktorí pomáhajú druhým. Ďalšou kľúčovou aktivitou je Týždeň dobrovoľníctva, počas ktorého sa verejnosti otvárajú desiatky rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí,“ doplnila Kosírová Hugáňová.
Ako pripomenula, NCD funguje s malým tímom pracovníkov a je financované z viacerých zdrojov vrátane podpory mesta Nitra a grantov nadácií. Je akreditovaným dobrovoľníckym centrom a súčasťou celoslovenskej platformy dobrovoľníckych organizácií. „Rok 2026 je Medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Verím, že by to mohlo vyvolať ešte väčší záujem verejnosti o zapájanie sa do prospešných aktivít,“ dodala koordinátorka NCD.
