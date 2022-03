Dobrovoľníčka v ETC: Najťažšie je veci vykomunikovať

Na snímke ženy s deťmi prichádzajúce na Slovensko z Ukrajiny v záchytnom stanovom tábore na slovenskej strane hraničného priechodu pre peších, foto z archívu. Foto: TASR - Roman Hanc

Humenné 10. marca (TASR) – Najťažšie pri práci s ľuďmi utekajúcimi pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí nachádzajú dočasné útočisko v tábore núdzového bývania (ETC) v Humennom, je odkomunikovať vzniknuté nedorozumenia a upokojiť napäté situácie. Povedala to pre TASR psychologička Elena Dančíková, ktorá tu pôsobí prostredníctvom platformy Kto pomôže Ukrajine ako dobrovoľníčka. Bránami humenskej Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru prešlo na účel uspokojenia základných životných potrieb od zriadenia ETC 25. februára už viac ako 1000 vojnových utečencov.priblížila Dančíková s tým, že v podobných situáciách je dôležité zjemniť hlas, spomaliť tempo reči a poskytnúť utečencom všetky základné informácie.Podľa psychologičky však väčšina prichádzajúcich zvláda situáciu dobre najmä vďaka adrenalínu a stresovým hormónom.ozrejmila Dančíková.doplnila o úlohe dobrovoľníkov Martina pracujúca v Dubline, ktorá prišla do humenského ETC pomáhať v rámci firemného dobrovoľníctva.V prípade špeciálnych potrieb riešia dobrovoľníci pomoc operatívne.priblížila Dančíková.Celú logistiku ETC riadia okrem hasičov podľa jej ďalších slov najmä dobrovoľníci z Asociácie samaritánov SR, pomohli tiež skauti i zástupcovia rómskych komunít. Okrem riešenia problémovzabezpečujú dobrovoľníci z platformy Kto pomôže Ukrajine prostredníctvom svojej centrály utečencom, ktorí sa rozhodli zostať na Slovensku, no nemajú kam ísť, aj ubytovanie. Drvivá väčšina prichýlených v humenskom ETC cieľ svojej cesty poznala, tábor využili na prespanie, občerstvenie a základnú hygienu.