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Dobrovoľnícke centrum Bratislava prepája dobrovoľníkov s organizáciami
Organizácie zároveň školí a vzdeláva v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) od svojho vzniku v roku 2012 systematicky rozvíja dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji. Jeho hlavným cieľom je prepájať ľudí, ktorí chcú vo svojom voľnom čase pomáhať druhým, s organizáciami, ktoré dobrovoľníkov potrebujú a dokážu ich zmysluplne zapojiť do pomoci rôznym cieľovým skupinám. Má však aj vlastné dobrovoľnícke programy.
„Dôležité je pre nás, aby sme dávali príležitosť tým, čo prejavia záujem, že by chceli vo svojom voľnom čase pomáhať. Práve týchto ľudí prepájame s organizáciami, ktoré koordinujú dobrovoľnícke programy a potrebujú dobrovoľníkov, vedia ich zmysluplne využiť na to, aby pomáhali ich danej cieľovej skupine,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka BDC Lucia Uhrinová.
BDC sa však nevenuje len sprostredkovaniu dobrovoľníckych príležitostí. Organizácie zároveň školí a vzdeláva v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Pomáha im pri nábore, výbere, zaškoľovaní či motivovaní dobrovoľníkov a podporuje ich v tom, aby dokázali dobrovoľnícke programy efektívne vyhodnocovať a dlhodobo rozvíjať. „Cieľom je, aby sa dobrovoľníci cítili v programoch prijatí a potrební, zároveň aby sa aj zvyšovala efektivita a pozitívny dosah na cieľovú skupinu,“ podotkla Uhrinová.
Centrum sa riadi mottom „Pomáhame vám pomáhať druhým“. Kvalitná starostlivosť o dobrovoľníkov je podľa neho kľúčová na to, aby pomoc prinášala čo najväčší úžitok ľuďom zo zraniteľných skupín, osobám so zdravotným znevýhodnením, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj životnému prostrediu či zvieratám. Dôraz zároveň kladie na individuálny prístup k záujemcom o dobrovoľníctvo. Neponúka dobrovoľníctvo náhodne, ale snaží sa nájsť príležitosť, ktorá zodpovedá záujmom a možnostiam konkrétneho človeka.
Popri prepájaní dobrovoľníkov s organizáciami koordinuje BDC aj vlastné programy. Medzi najúspešnejšie patrí program Som tu pre teba, zameraný na doučovanie detí zo sociálnych zariadení, z krízových centier či centier pre deti a rodiny. Dobrovoľníci sa s deťmi stretávajú raz týždenne počas celého školského roka a pomáhajú im s učením predmetov, v ktorých potrebujú podporu.
Podľa skúseností centra má program výrazný pozitívny vplyv na motiváciu detí k učeniu, ich sebavedomie aj sociálne zručnosti. Dobrovoľníci zároveň vytvárajú bezpečné prostredie, ktoré podporuje rozvoj vzdelávacích aj osobnostných kompetencií detí. „Posilňuje to i dôveru v to, že aj tie ťažkosti pri učení sú len nejaké výzvy, ktoré sa dajú prekonať, keď sa do toho investuje čas a energia,“ podotkla Uhrinová.
Ďalším úspešným projektom je program S poROSUmením, ktorý podporuje sociálnu inklúziu klientov domova sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením (ROSA). Dobrovoľníci trávia čas s klientmi, rozprávajú sa s nimi, čítajú im, sprevádzajú ich na prechádzkach a pomáhajú im nadväzovať nové sociálne kontakty. Cieľom projektu Čítankovo je zasa zlepšiť medzigeneračné porozumenie medzi deťmi a seniormi v Bratislave.
Významnou súčasťou činnosti centra je aj výchova detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu prostredníctvom programu Dobrovoľníctvo na školách. Žiaci sa počas interaktívnych workshopov oboznamujú s princípmi dobrovoľníctva a následne si môžu dobrovoľnícke aktivity vyskúšať v praxi podľa svojich záujmov. Program zároveň predstavuje rôznorodosť neziskového sektora a približuje mladým ľuďom organizácie s rôznymi cieľmi, misiami a formami pomoci.
„Dôležité je pre nás, aby sme dávali príležitosť tým, čo prejavia záujem, že by chceli vo svojom voľnom čase pomáhať. Práve týchto ľudí prepájame s organizáciami, ktoré koordinujú dobrovoľnícke programy a potrebujú dobrovoľníkov, vedia ich zmysluplne využiť na to, aby pomáhali ich danej cieľovej skupine,“ uviedla pre TASR výkonná riaditeľka BDC Lucia Uhrinová.
BDC sa však nevenuje len sprostredkovaniu dobrovoľníckych príležitostí. Organizácie zároveň školí a vzdeláva v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Pomáha im pri nábore, výbere, zaškoľovaní či motivovaní dobrovoľníkov a podporuje ich v tom, aby dokázali dobrovoľnícke programy efektívne vyhodnocovať a dlhodobo rozvíjať. „Cieľom je, aby sa dobrovoľníci cítili v programoch prijatí a potrební, zároveň aby sa aj zvyšovala efektivita a pozitívny dosah na cieľovú skupinu,“ podotkla Uhrinová.
Centrum sa riadi mottom „Pomáhame vám pomáhať druhým“. Kvalitná starostlivosť o dobrovoľníkov je podľa neho kľúčová na to, aby pomoc prinášala čo najväčší úžitok ľuďom zo zraniteľných skupín, osobám so zdravotným znevýhodnením, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj životnému prostrediu či zvieratám. Dôraz zároveň kladie na individuálny prístup k záujemcom o dobrovoľníctvo. Neponúka dobrovoľníctvo náhodne, ale snaží sa nájsť príležitosť, ktorá zodpovedá záujmom a možnostiam konkrétneho človeka.
Popri prepájaní dobrovoľníkov s organizáciami koordinuje BDC aj vlastné programy. Medzi najúspešnejšie patrí program Som tu pre teba, zameraný na doučovanie detí zo sociálnych zariadení, z krízových centier či centier pre deti a rodiny. Dobrovoľníci sa s deťmi stretávajú raz týždenne počas celého školského roka a pomáhajú im s učením predmetov, v ktorých potrebujú podporu.
Podľa skúseností centra má program výrazný pozitívny vplyv na motiváciu detí k učeniu, ich sebavedomie aj sociálne zručnosti. Dobrovoľníci zároveň vytvárajú bezpečné prostredie, ktoré podporuje rozvoj vzdelávacích aj osobnostných kompetencií detí. „Posilňuje to i dôveru v to, že aj tie ťažkosti pri učení sú len nejaké výzvy, ktoré sa dajú prekonať, keď sa do toho investuje čas a energia,“ podotkla Uhrinová.
Ďalším úspešným projektom je program S poROSUmením, ktorý podporuje sociálnu inklúziu klientov domova sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením (ROSA). Dobrovoľníci trávia čas s klientmi, rozprávajú sa s nimi, čítajú im, sprevádzajú ich na prechádzkach a pomáhajú im nadväzovať nové sociálne kontakty. Cieľom projektu Čítankovo je zasa zlepšiť medzigeneračné porozumenie medzi deťmi a seniormi v Bratislave.
Významnou súčasťou činnosti centra je aj výchova detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu prostredníctvom programu Dobrovoľníctvo na školách. Žiaci sa počas interaktívnych workshopov oboznamujú s princípmi dobrovoľníctva a následne si môžu dobrovoľnícke aktivity vyskúšať v praxi podľa svojich záujmov. Program zároveň predstavuje rôznorodosť neziskového sektora a približuje mladým ľuďom organizácie s rôznymi cieľmi, misiami a formami pomoci.