Dobrovoľnícke podujatie Naše mesto prináša viac ako 140 aktivít

Bratislava 18. septembra (TASR) – Čistenie povodia Malého Dunaja, čistenie lesíka, zbieranie odhodených odpadkov či likvidácia nelegálnych skládok. To je časť aktivít v rámci projektu Vezmi si ma, ktorého cieľom je upozorniť na pohodený odpad a motivovať ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne. Projekt je súčasťou podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto, ktorý sa v piatok koná aj v Bratislave a okolí.



"S voľne pohodeným odpadom v prírode dlhodobo bojujú viaceré mestá či obce. K zmene môže prispieť každý jeden z nás. Iniciatíva Vezmi si ma upozorňuje na to, že odpadky v prírode na zem nepatria a že čo si do prírody donesieme, to si so sebou aj odnesieme," hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre marketing a komunikáciu z OZV ENVI-PAK.



V rámci projektu Vezmi si ma je v Bratislave naplánovaných celkovo 24 aktivít. Čistiť sa bude napríklad povodenie Malého Dunaja, v Lamači sa budú likvidovať nelegálne skládky odpadu, v Petržalke čistiť lesík Starý háj. Projekt Vezmi si ma je jednou zo siedmich kategórií, do ktorých sú rozdelené dobrovoľnícke aktivity. Ďalšie sa týkajú revitalizácie zelene, upratovania, maľovania či pamiatkam napríklad na hrade Devín, v areáli antickej Gerulaty v Rusovciach či na hrade Čeklís v Bernolákove.



Tento rok sa koná podujatie Naše mesto za prísnych hygienických opatrení, ktoré si vyžiadala situácia okolo nového koronavírusu. Na každú aktivitu je striktne dohodnutý počet dobrovoľníkov a iba z jednej prihlásenej firmy. Každý z dobrovoľníkov musí mať po celý čas rúško. Na aktivitách sa nemôžu zúčastniť rodiny či deti dobrovoľníkov ani ľudia nad 65 rokov, ľudia z rizikových skupín náchylnejší na ochorenie, napríklad s chronickým ochorením srdca a pľúc, cukrovkou alebo inak oslabenou imunitou.



"Zrušili sme všetky aktivity v domovoch pre seniorov. Obmedzili sme počty dobrovoľníkov. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali. Priemerný počet ľudí na jednej aktivite je 15, takže ide len o malé kolektívy," podotýka výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.



V Bratislavskom kraji je naplánovaných 145 aktivít. Najviac ich je v Bratislave – 136, organizujú sa však aj v Borinke, Bernolákove, Pezinku, Stupave, Svätom Jure a Senci. Celkový počet dobrovoľníkov je 2819.