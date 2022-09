Dobrovoľnícky deň detí odštartuje 8. ročník Týždňa dobrovoľníctva

Bratislava 6. septembra (TASR) - Dobrovoľnícky deň detí odštartuje v Bratislavskom kraji ôsmy ročník kampane národného Týždňa dobrovoľníctva. Uskutoční sa v piatok 16. septembra. V rámci neho bratislavskí žiaci a študenti spoznajú neziskové organizácie a pomôžu im s jednoduchými úlohami. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.



Bratislavské dobrovoľnícke centrum začalo uplynulý rok realizovať projekt Výchovy detí k dobrovoľníctvu. Naň nadväzuje aj Dobrovoľnícky deň detí. Akcia je určená pre žiakov a študentov v Bratislavskom kraji vo veku od šiestich do 18 rokov.



"Deti môžeme zapájať do dobrovoľníctva iba za špecifických podmienok, no všetkým môžeme hravou formou ukázať, čo robia dobrovoľníci," uviedla Bagalová. Podľa jej slov sa tak deti zoznámia s neziskovými organizáciami vo svojom okolí a vyskúšajú si jednoduché práce v záhrade.



Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, domovy pre seniorov, domovy sociálnych služieb, ale aj mestské časti. Tento rok sa prihlásilo 70 neziskoviek, ktoré pripravili viac ako 200 dobrovoľníckych ponúk. Všetky dobrovoľnícke ponuky nájdu záujemcovia na webovej stránke Týždňa dobrovoľníctva. Ponuky v rámci Dobrovoľníckeho dňa detí sú špeciálne označené.



Týždeň dobrovoľníctva organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami.