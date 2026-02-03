< sekcia Regióny
Dobrovoľný hasičský zbor Zvolena zasahoval vlani pri 57 udalostiach
Autor TASR
Zvolen 3. februára (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Zvolen zasahoval v uplynulom roku pri 57 udalostiach. Z toho 19-krát bol pri povodňových prácach a 11-krát pri odstraňovaní spadnutých stromov. TASR o tom informoval veliteľ DHZ Dušan Hancko.
Pri odchyte bodavého hmyzu boli hasiči desaťkrát, po päťkrát pri úniku nebezpečnej látky i požiaroch, trikrát poskytovali predlekársku prvú pomoc. Po dvakrát boli dobrovoľní hasiči pri technickom cvičení a pri inom technickom zásahu.
V roku 2025 okrem zásahovej činnosti vykonávali členovia DHZ Zvolen aj úlohy protipožiarnej asistenčnej hliadky pri rôznych podujatiach v meste. „Celkovo sme zabezpečovali 32 rôznych podujatí počas 38 dní, teda niektoré podujatia sa zabezpečovali počas viacerých dní,“ objasňuje zbor.
Na protipožiarnych asistenčných hliadkach sa podieľali všetci členovia DHZ mesta Zvolen. „Ak by sme na každú zabezpečovanú akciu počítali s iným hasičom, celkovo by ich bolo nasadených 115,“ zdôrazňuje. Protipožiarne hliadky trvajú nejaký čas, celkovo 247 hodín v roku 2025, čo predstavuje 1391 odpracovaných hodín, počas ktorých členovia DHZ strážili bezpečnosť na podujatiach vo Zvolene.
Hasiči pripomínajú, že tieto protipožiarne hliadky nie sú započítané do počtov zásahov, ktoré zverejnili v predchádzajúcej štatistike.
Veliteľ uviedol, že DHZ mesta Zvolen má v súčasnosti 22 členov. „Veľmi radi privítame nové posily, ľudí ochotných dobrovoľne pomáhať,“ reagoval. Počet členov nie je podľa neho obmedzený a priebežne sa mení v závislosti od štandardných demografických vplyvov.
