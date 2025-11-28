< sekcia Regióny
Dobrovoľný skríning v Partizánskom odhalil duševné problémy žiakov
Zapojilo sa do neho približne 76 percent žiakov druhého stupňa základných škôl.
Autor TASR
Partizánske 28. novembra (TASR) - Úzkostné prejavy, depresívne príznaky či poruchy príjmu potravy sú najčastejšie duševné problémy, ktoré trápia školákov v Partizánskom. Ukázali to výsledky celomestského skríningu duševného zdravia žiakov základných škôl v meste Partizánske, ktorý realizovali v uplynulých týždňoch prostredníctvom aplikácie Amigo.
Riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek uviedol, že aplikácia využíva štandardizované a medzinárodne uznávané skríningové testy. Vďaka tomu garantuje, že výsledky majú reprezentatívnu hodnotu. Tiež dodal, že vďaka jeho forme, ktorá je tejto generácii blízka, reagovali žiaci na dobrovoľný skríning veľmi pozitívne.
Zapojilo sa do neho približne 76 percent žiakov druhého stupňa základných škôl. Jeho výsledky ukázali, že aktuálne 48,4 percenta zúčastnených detí prežíva symptómy, ktoré korešpondujú s nejakým duševným problémom. Ide napríklad o úzkosti, depresie či poruchy príjmu potravy. Podľa Pastoreka je však dôležité poznamenať, že tieto symptómy nemusia nevyhnutne vyžadovať pomoc odborníka.
Naopak problémami, ktoré si už vyžadujú odbornú pomoc, trpí približne 20 percent zúčastnených žiakov. „Bohužiaľ, mali sme aj osem krízových prípadov, ktoré definujeme ako prípady, kedy deti zažívajú a prejavujú suicidálne tendencie na rôznej škále, či už sa rozprávame o myšlienkach, cez úmysel až po prípady, kedy to dieťa má plán,“ podotkol Pastorek. Dodal, že dôležité je tieto deti identifikovať a zachytiť do podpornej siete.
Najčastejšími problémami medzi žiakmi boli úzkostné prejavy, ktoré zažívalo 36 percent zúčastnených žiakov. Nasledovali depresívne príznaky, ktorými trpí približne 25 až 26 percent žiakov a poruchy príjmu potravy, ktoré boli identifikované pri 12 až 13 percentách žiakov. „Častokrát deti, ktoré majú problémy závažnejšieho charakteru zažívajú tieto problémy spolu,“ dodal Pastorek.
Cieľom skríningu bolo podľa jeho slov nielen problémy identifikovať, ale dať deťom aj určitú formu podpory a nasmerovať ich na pomoc napríklad prostredníctvom školských psychológov či linku podpory v rámci aplikácie. Túto možnosť využilo podľa Pastoreja 34 percent detí, ktorým zistili nejaký problém. Výsledky skríningu aj spolu s odporúčaniami dostalo nielen mesto, ale aj samotné školy, ktoré majú podľa Pastoreka kvalitnú podpornú sieť vo forme psychológov.
Primátor Jozef Božik priblížil, že Partizánske je druhým mestom na Slovensku, kde takýto skríning realizovali a plánujú ho opakovať aj v budúcnosti, nakoľko tému duševného zdravia detí považuje za dôležitú. Aktuálne sa podľa jeho slov na skríningu zúčastňujú aj žiaci dvoch stredných škôl na území mesta.
Riaditeľka Základnej školy na ulici Malinovského Alena Barancová v tejto súvislosti poznamenala, že práve deti sú v otázkach duševného zdravia odkázané na pomoc dospelých a preto považuje za dôležité, aby sa tejto téme venovali aj samotné školy. „Som veľmi vďačná za tento projekt, kde mali deti možnosť anonymne vyjadriť svoje problémy,“ poznamenala s tým, že aj vďaka nemu sa podarilo na škole odhaliť a citlivo vyriešiť jeden kritický problém.
