Dobrovoľným hasičom v Spišskom Podhradí odovzdali repasované vozidlo
Štátna tajomníčka ocenila vybavenie miestnych dobrovoľníkov a verí, že repasované vozidlo im ich prácu ešte skvalitní.
Autor TASR
Spišské Podhradie 27. decembra (TASR) - Dobrovoľní hasiči zo Spišského Podhradia môžu od soboty využívať repasované profesionálne hasičské vozidlo. Slávnostne im ho odovzdala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská. Ide o vozidlo Midlum, ktoré im pomôže pri rôznych typoch zásahov. Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) v Spišskom Podhradí Marek Gurčík uviedol, že ich posunie dopredu v rámci akcieschopnosti.
„Bude používané pri dopravných nehodách, prvej predlekárskej pomoci, či mimoriadnych udalostiach v meste a v blízkom okolí,“ uviedol Gurčík. Zároveň pomôže urýchliť zásah napríklad aj pri požiaroch v pamiatkovej rezervácii, v Spišskej Kapitule, prípadne aj na Spišskom hrade. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Peter Kovalík dodal, že tento typ automobilu má široké spektrum využitia, od bytových požiarov až po technické zásahy pri dopravných nehodách.
Štátna tajomníčka ocenila vybavenie miestnych dobrovoľníkov a verí, že repasované vozidlo im ich prácu ešte skvalitní. „Majú všetko dobre zabezpečené personálom a dokážu sa rýchlo presunúť na miesto udalosti. Je veľmi dobré, ak tieto ‚áčkové‘ zbory majú techniku, ktorá im vyhovuje, je adresná pre ich podmienky a zároveň dopĺňa techniku, ktorú už majú,“ skonštatovala Kurilovská. Pripomenula, že dobrovoľní hasiči sa dokážu o zverenú techniku kvalitne postarať, a tak predlžovať aj jej životnosť. Potvrdila, že v tomto roku odovzdali dobrovoľným hasičským zborom desiatky takýchto i nových vozidiel a v najbližšom období majú v pláne v tom pokračovať.
V Spišskom Podhradí je aktuálne 55 dobrovoľných hasičov. „Máme šikovných hasičov, máme dva hasičské zbory, Spišské Podhradie Áčko a Katúň Céčko, takže nám to auto veľmi pomôže. Je to auto, ktoré má 2000 litrov vody, šesť miest na sedenie a veľmi nám zapasovalo,“ dodal primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.
Kovalík ocenil, že v rámci Prešovského kraja majú profesionáli veľmi dobrú spoluprácu s dobrovoľníkmi. „Viac ako 420 dobrovoľných hasičských zborov obcí je zaradených aj do budúceho roka do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. DHZO Spišské Podhradie je v A kategórii, takže je to ako keby ďalšia profesionálna jednotka, ktorá dokáže splniť výjazd do desiatich minút a sú veľmi rýchlo použiteľní pre ktorékoľvek miesto v rámci Prešovského aj Košického kraja,“ uzavrel Kovalík.
