Bratislava 14. mája (TASR) - Dobrý festival v Prešove oslávi 15 rokov vo veľkom štýle, prídu IMT Smile, Billy Barman, Dragonforce, Amaranthe aj DJ Antoine. Prešovský sviatok hudby sa uskutoční už o mesiac, 13. a 14. júna. TASR informovala PR manažérka Hana Tásler.



Dobrý festival oslavuje 15. narodeniny, prírodné kúpalisko Delňa v Prešove zmení na centrum hudby, tanca a dobrej atmosféry. Organizátori zverejnili podrobný program jednotlivých pódií a predstavili mená vystupujúcich, ktoré potešia fanúšikov naprieč žánrami. Na výročnom ročníku nemôže chýbať stálica slovenskej hudobnej scény IMT Smile, ktorá sa rozhodla osláviť túto príležitosť výnimočne a odohrá hneď dve vystúpenia. V piatok zaznie celý ikonický album Valec, v sobotu si publikum vypočuje výber hitov, ktoré vyberú fanúšikovia v ankete, pripravenej v spolupráci s Rádiom Expres.



Dramaturgia festivalu zostáva verná svojej filozofii tolerancie a spájania, teda spájať rozličné hudobné štýly a vytvárať priestor pre všetkých. Na pódiách vystúpia energickí metalisti Dragonforce a Amaranthe, tanečnú smršť prinesie DJ Antoine, známy hitmi ako Welcome to St. Tropez, Ma Chérie či Holiday. Držiteľ desiatok zlatých a platinových ocenení spolupracoval s hviezdami ako Snoop Dogg, Pitbull, Madonna či Enrique Iglesias. Na Dobrom festivale zahrá aj britský dídžej, producent a tanečník, bývalý člen the Prodigy Leeroy Thornhill.



Z reggae sveta príde legendárny Macka B a Mellow Mood, elektronické vibrácie prinesie kostarická dídžejka Sistah Vibes, slovenskú popovú scénu zastúpi Sima, rockovú Billy Barman a Korben Dallas. Obľúbení Chiki liki tu-a si spolu s festivalom pripomenú svoje 30. výročie.



Okrem hudobného programu sa návštevníci môžu tešiť aj na bohatý sprievodný program pre dospelých a deti. Detský kútik sa aj tento rok zmení na rozprávkové ihrisko v prírode. Deti si užijú tvorivé dielne, športové aktivity a špeciálny program. Vystúpi aj Braňo Jobus, známy spisovateľ a hudobník.