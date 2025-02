Dobšiná chce na obnovu Ruffínyiho vily získať granty

Dobšiná 13. februára (TASR) - Mesto Dobšiná zriadilo transparentný účet na záchranu národnej kultúrnej pamiatky známej ako Ruffínyiho vila. Dom banského inžiniera a spoluobjaviteľa Dobšinskej ľadovej jaskyne desaťročia chátra, samospráva chce na jeho obnovu získať aj mimorozpočtové zdroje. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Ruffínyiho vilu samospráva považuje za symbol bohatej histórie mesta i dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Objekt je však desaťročia nevyužívaný a je v zlom stavebno-technickom stave, ktorý sa neustále zhoršuje. "Bez zásahu hrozí, že nenávratne zmizne z mapy historických pamiatok. Vila si vyžaduje okamžitú starostlivosť, aby sa zabránilo jej ďalšiemu poškodeniu," skonštatovala radnica.



Samospráva v rámci snahy o záchranu kultúrnej pamiatky zriadila aj transparentný účet, súčasne podniká prvé kroky na získanie fondov či grantov na jej obnovu. "Po rekonštrukcii by vila mohla slúžiť ako významná turistická atrakcia, ktorá by pripomínala historický odkaz Ruffínyiovcov a ich prínos pre región. Mohla by sa stať miestom kultúrnych podujatí, expozícií, múzeom či informačným centrom pre návštevníkov Dobšinskej ľadovej jaskyne," priblížilo mesto.



Vila Eugena Ruffínyiho na Kúpeľnej ulici v Dobšinej je jednopodlažná neorenesančná stavba z roku 1871. Objekt je pomenovaný po banskom inžinierovi a rodákovi z Dobšinej, ktorý spolu s ďalšími spoluobjaviteľmi v roku 1870 ako prvý zostúpil do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Mesto vilu do vlastníctva získalo v roku 2023 darom od jej dovtedajšieho vlastníka.