Činnosť miestnej poriadkovej služby chcú v Dobšinej predĺžiť

Dobšiná 29. júna (TASR) – Dobšiná v Rožňavskom okrese sa chce uchádzať o ďalšie fungovanie miestnej občianskej poriadkovej služby, poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o dotáciu na jej financovanie. Ako pre TASR uviedol náčelník mestskej polície Jaroslav Plačko, s činnosťou takzvaných rómskych hliadok sú v meste veľmi spokojní.



Samospráva sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR na fungovanie miestnej poriadkovej služby, ktorú by tvorilo celkom desať členov. „Pôvodne sme mali iba osem ľudí, neskôr sa projekt rozšíril na desať a tento počet sa dobre osvedčil,“ vysvetlil Plačko. Ako dodal, desiatka členov poriadkovej služby dokáže lepšie pokryť aj problémovejšie lokality, akou je napríklad Dedičná ulica.



Náčelník mestskej polície si činnosť i spoluprácu s miestnou poriadkovou službou pochvaľuje, najväčšou výhodou je podľa jeho slov to, že dobre poznajú miestnu komunitu a jej problémy. „Najvyužívanejší sú pri školách, kde dohliadajú na bezpečnosť detí pri prechode cez cestu a pred poštou počas vyplácania dávok,“ doplnil Plačko.



Poslanci mesta schválením podania žiadosti o dotáciu rovnako súhlasili i s päťpercentným spolufinancovaním projektu, a to vo výške viac ako 9500 eur z celkových nákladov presahujúcich 190.000 eur. V prípade pridelenia finančných prostriedkov bude miestna poriadková služba fungovať 15 mesiacov.