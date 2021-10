Na ZŠ Eugena Ruffinyho v Dobšinej vyhlásili chrípkové prázdniny

Dobšiná 21. októbra (TASR) – V Základnej škole (ZŠ) Eugena Ruffinyho v Dobšinej v Rožňavskom okrese vyhlásili chrípkové prázdniny. Ako pre TASR priblížil riaditeľ školy Jaroslav Hutník, v stredu (20. 10.) pre chorobu chýbalo približne 30 percent žiakov.



„Počet chýbajúcich sa od pondelka stupňoval. V škole máme 675 žiakov, včera chýbalo približne 200 z nich,“ dodal Hutník. O prerušenie vyučovania požiadala ZŠ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorý v súvislosti so zvýšeným výskytom respiračných ochorení u žiakov žiadosti vyhovel.



Chrípkové prázdniny v dobšinskej ZŠ potrvajú do 27. októbra, žiaci sa tak do školských lavíc vrátia až začiatkom novembra po jesenných prázdninách. Ako riaditeľ školy doplnil, medzi žiakmi ani zamestnancami aktuálne neevidujú žiadny pozitívny prípad ochorenia COVID-19.