Dobšiná oslávila 150. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru

Dobšiná 6. júna (TASR) - V meste Dobšiná v okrese Rožňava si v piatok slávnostne pripomenuli 150. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru. Prácu dobrovoľných hasičov prišiel oceniť aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).



Oslavy 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej sa začali o 11.00 h zhromaždením pred hasičskou zbrojnicou. Predseda parlamentu vo svojom príhovore poďakoval súčasným dobrovoľným hasičom aj ich predchodcom a vyzdvihol okrúhle výročie zboru.



„Na Slovensku máme viac ako 2000 dobrovoľných hasičských zborov, poslanie v nich má takmer 100.000 dobrovoľných hasičov. Ale máloktoré dokázali prežiť tak dlhú dobu ako vy,“ skonštatoval Raši. Ocenil tiež prácu dobrovoľných hasičov a pripomenul, že ako lekár, pôsobiaci na urgentnom príjme, ošetroval množstvo pacientov s ťažkými zraneniami. „Mnohokrát to bolo len vďaka tomu, že vy ste boli prví na mieste, kde sa tragédia stala a bez vášho zásahu by sme ani my nemali možnosť ľudské životy zachraňovať. Vždy sú najdôležitejšie prvé sekundy a prvé minúty,“ doplnil predseda parlamentu.



Výročie založenia hasičského zboru v Dobšinej pokračovalo napoludnie slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva. Samospráva ocenila členov dobrovoľného hasičského zboru i viacerých obyvateľov mesta, súčasťou zasadnutia bol aj „krst“ knihy venovanej histórii hasičstva v Dobšinej.



Oslavy 150. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru sú v Dobšinej spojené s tradičnými Dobšinskými turíčnymi sviatkami. Tie budú v nedeľu (8. 6.) pokračovať zhromaždením pred baníckym domom, konať sa bude aj slávnostná omša a služby božie, sprievod mestom či ocenenie baníkov.