Podnik služieb v Dobšinej nahradí nová mestská príspevková organizácia

Dobšiná 14. decembra (TASR) – Spoločnosť Podnik služieb mesta (PSM) Dobšiná vykonávajúca údržbu verejnej zelene a komunikácií či zber a odvoz odpadov v Dobšinej v okrese Rožňava ukončí svoju činnosť, od budúceho roka ju nahradí mestská príspevková organizácia Technické služby mesta (TSM) Dobšiná. O jej zriadení rozhodli poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na MsZ, podnik, ktorého jediným spoločníkom je mesto Dobšiná, vykazoval ako podnikateľský subjekt v uplynulých rokoch výrazné finančné straty. Kým v roku 2019 to bolo viac ako 46.000 eur, v minulom roku straty prekročili sumu 63.000 eur.



"Keďže spoločnosť hospodári od roku 2015 s čoraz väčšou stratou, javí sa ako vhodnejšia forma hospodárenia príspevková organizácia s vedľajšou podnikateľskou činnosťou. Pri tejto forme hospodárenia budú hlavnou činnosťou organizácie verejnoprospešné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení, na vykonávanie ktorých poskytne mesto Dobšiná príspevok podľa schváleného rozpočtu," uvádza sa v dôvodovej správe.



Ako pre TASR priblížil primátor mesta Ján Slovák, plánovanej zmene predchádzal hĺbkový audit podniku i výber nového vedenia spoločnosti. Založenie príspevkovej organizácie TSM Dobšiná je podľa primátora rozumné po ekonomickej aj podnikateľskej stránke, keďže približne 95 percent zákaziek vykonával podnik práve pre mesto.



TSM Dobšiná budú mať od nového roka rovnaké povinnosti ako doterajší podnik. Starať sa bude o zber a odvoz odpadov, čistenie a úpravu miestnych komunikácií, zimnú údržbu mesta či verejnú zeleň. Na starosti bude mať aj správu detských a športových ihrísk, údržbu verejného osvetlenia či správu pohrebísk.



PSM Dobšiná aktuálne zamestnáva 14 ľudí, po novom roku všetci prejdú do novozaloženej príspevkovej organizácie. TSM Dobšiná povedie do plánovaného vykonania výberového konania súčasný konateľ podniku Róbert Mol.