Dobšiná dokončila Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dobšiná 23. novembra (TASR) – V Dobšinej v okrese Rožňava ukončili stavebné práce na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). V novom zdravotnom stredisku by prví lekári mali začať ordinovať už budúci mesiac, ďalších však musí samospráva ešte zazmluvniť. Pre TASR to uviedla Jana Lenkeyová z referátu primátora.



CIZS v Dobšinej vzniklo rekonštrukciou a modernizáciou už existujúceho zdravotného strediska. V rámci prác vykonali komplexnú rekonštrukciu interiéru vrátane hygienických zariadení. Celá budova bola zateplená a vďaka novému výťahu i debarierizovaná. „V zdravotnom stredisku tiež pribudla nová zdravotnícka technika a vybavenie, počítače, tlačiarne či nábytok,“ dodala Lenkeyová.



Nové zdravotné stredisko bude podľa primátora Dobšinej Jána Slováka veľkým prínosom nielen pre obyvateľov mesta, ale i okolité obce. Zastrešovať bude dve ambulancie všeobecných lekárov pre deti, dve ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, gynekologickú ambulanciu, dve stomatologické ambulancie, laboratórium a jednu ambulanciu s možnosťou alternatívneho využitia pre ordinovanie viacerými špecialistami. Súčasťou CIZS sú i priestory pre potreby zdravotnej záchrannej služby.



„Najbližšia nemocnica je v Rožňave, čo je vyše 25 kilometrov. Spádovú oblasť okolo nášho mesta tvorí 15.500 ľudí,“ poznamenal pre TASR Slovák. Na vybudovanie CIZS získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 730.000 eur, ďalších vyše 200.000 eur hradila samospráva z vlastných zdrojov.



Kým prví lekári by v nových priestoroch mali začať ordinovať už v decembri, samospráva aktuálne hľadá ďalších, ktorí by v Dobšinej chceli poskytovať zdravotnú starostlivosť. „Pred podaním projektu sme mali lekárov zazmluvnených, niektorí ale od zmluvy odstúpili. Celý proces verejného obstarávania a rekonštrukcie trval totiž dva roky,“ vysvetlil primátor. Záujemcovia o nové ambulantné priestory môžu svoje žiadosti samospráve posielať na adresu Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná s označením CIZS-Neotvárať.