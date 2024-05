Reštauráciu Tri ruže Dobšiná nepredá, zriadiť v nej chce škôlku

Dobšiná 10. mája (TASR) - Mesto Dobšiná v okrese Rožňava nebude predávať budovu na ulici SNP, v ktorej kedysi sídlila reštaurácia Tri ruže. Samospráva chce namiesto toho objekt s pomocou európskych zdrojov zrekonštruovať a v budove vytvoriť nové priestory materskej školy. Pre TASR to uviedol zastupujúci primátor mesta Karol Horník.



"Pôvodne tento objekt slúžil ako materská škola. Keď skončila, budovu mesto poskytlo do prenájmu strednému odbornému učilišťu, ktoré tu prevádzkovalo odborný výcvik," priblížil Horník. Ako dodal, v budove tak fungovala reštaurácia Tri ruže, posledné približne dva roky je však objekt nevyužívaný.



Poslanci mesta Dobšiná vlani na jeseň rozhodli o predaji budovy formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu kúpnu cenu vo výške 90.000 eur, na aprílovom zasadnutí MsZ predmetné uznesenie zrušili. Samospráva sa chce totiž uchádzať o financie z plánu obnovy a v objekte vybudovať priestory pre materskú školu.



"Predmetom projektu bude rekonštrukcia v súčasnosti nevyužitej budovy pre účely materskej školy a súčasne modernizácia kuchyne v budove Materskej školy na ulici SNP a komplexné obstaranie moderného výkonnejšieho a energeticky účinnejšieho vybavenia," priblížilo mesto v dôvodovej správe.



Samospráva sa chce o dotáciu uchádzať pre nedostatok existujúcich miest v škôlkach. Cieľom výzvy financovanej z plánu obnovy je od septembra 2025 zabezpečiť každému dieťaťu od troch rokov možnosť zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní, maximálna výška poskytnutých prostriedkov predstavuje približne 17.400 eur na jednu vytvorenú kapacitu. Rekonštrukciou niekdajšej reštaurácie by podľa primátora mohlo v objekte pre škôlkarov vzniknúť približne 60 nových miest.