Šiť potrebné rúška pomáhajú aj mladé Rómky v OZ Detstvo deťom

Dobšiná 22. marca (TASR) – Do výroby ochranných rúšok sa zapojilo aj občianske združenie (OZ) Detstvo deťom, ktoré sa v meste Dobšiná venuje mladým rómskym rodinám a deťom. Situácia s hrozbou nového koronavírusu donútila združenie zrušiť zvyčajné aktivity a mladé Rómky tak začali zdarma šiť rúška nielen pre miestnu rómsku komunitu, ale už aj pre seniorov v meste.



OZ sídli v bývalom rodinnom dome prerobenom na rodičovské centrum zvanom Domček. "Dievčatá, ktoré sú tu vlastne zamestnané, to, čo ušijú, zoberú do rómskej osady. Ušilo sa pre rodinky, vlastnú potrebu a teraz už šijeme aj pre seniorov a potreby mesta Dobšiná," uviedla pre TASR vedúca združenia učiteľka Eleonóra Liptáková.



K počiatočným problémom patril nedostatok materiálu na výrobu rúšok. "Ešte látky boli, lebo sme mali obliečky na paplóny a plachty a toto vieme použiť, ale veľmi skoro nám došla guma. Vymýšľali sme rôzne alternatívy, ale dali sme výzvu na sociálnu sieť a našli sa dobrí ľudia, ktorí nám priniesli materiál, takže môžeme pokračovať. Niektoré dievčatá vedia šiť, lebo na odbornom učilišti skončili odbor šička, niekto nevie, ale už sme sa zaučili a ide to lepšie a rýchlejšie," priblížila Liptáková. Za prvé dni ušili zhruba 250 rúšok.



Vzhľadom k predpokladanej dlhodobejšej potrebe rúšok plánujú ich výrobu v Domčeku aj naďalej. "Kým to bude potrebné, bude materiál a budeme vládať, tak dovtedy budeme šiť," dodala Liptáková.