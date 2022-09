Ulicu v meste Dobšiná čaká komplexná rekonštrukcia za vyše milión eur

Dobšiná 25. septembra (TASR) – Zimná ulica v meste Dobšiná v okrese Rožňava sa dočká komplexnej rekonštrukcie za viac ako milión eur. Samospráva bola v rámci jej obnovy úspešná so žiadosťou o dotáciu z európskych fondov. Pre TASR to uviedol starosta mesta Ján Slovák.



Rekonštrukcia Zimnej ulice je súčasťou projektu s názvom Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu bývania zlepšením dostupnosti služieb mesta obyvateľom z prostredia marginalizovanej rómskej komunity (MRK). V rámci projektu sa má rekonštruovať Zimná ulica i kratšie úseky k nej prislúchajúcich uličiek, obnovou tiež prejde prístupová cesta k tunajšej základnej škole.



"Táto cesta je v katastrofálnom stave, nerekonštruovala sa celé desaťročia. Zimná ulica je dlhá vyše jedného kilometra, súčasťou projektu je i rekonštrukcia chodníkov," dodal primátor.



Samospráva aktuálne čaká na výsledok kontroly zo strany riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo vnútra SR. Zhotoviteľom prác má byť podľa zverejnenej zmluvy spoločnosť Strabag, celková cena zákazky predstavuje viac ako 1.084.000 eur s DPH. Práce by mali byť ukončené do ôsmich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.