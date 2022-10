Dobšinskú ľadovú jaskyňu navštívilo tento rok takmer 54.000 ľudí

Dobšiná 4. októbra (TASR) – V Dobšinskej ľadovej jaskyni v polovici septembra oficiálne ukončili tohtoročnú turistickú sezónu, do jaskyne zavítalo od polovice mája takmer 54.000 ľudí. Vyše 40 percent návštevnosti predstavovali zahraniční turisti. Pre TASR to uviedla Ľubica Nudzíková zo Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



"Najsilnejšie mesiace z pohľadu návštevnosti bývajú najmä júl a august. Spolu za tieto dva mesiace jaskyňu navštívilo 72 percent osôb z celkovej ročnej návštevnosti," priblížila Nudzíková. Ako dodala, najviac ľudí navštívilo jaskyňu počas augusta, keď do nej zavítalo viac ako 20.600 turistov.



Dobšinská ľadová jaskyňa bola počas tohto roka vyhľadávaným cieľom i pre zahraničných turistov. Celkovo jaskyňu za štyri mesiace navštívilo viac ako 22.000 ľudí zo zahraničia, čo predstavovalo približne 42 percent celkovej návštevnosti. "Najviac ich prišlo z Poľska a Maďarska, približne po 7000 osôb, z Českej republiky to bolo necelých 4000 ľudí," upresnila Nudzíková.



SSJ považuje tohtoročnú turistickú sezónu v Dobšinskej ľadovej jaskyni za vydarenú, a to napriek tomu, že návštevnosť stále nedosiahla úroveň z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu. Od roku 2016 do roku 2019 totiž jaskyňu každoročne navštívilo viac ako 80.000 ľudí.



"Keďže celková návštevnosť sprístupnených jaskýň v minulom roku bola od založenia SSJ v roku 1970 historicky najslabšou, vývoj v tejto sezóne hodnotíme pozitívne. Nárast oproti roku 2021 predstavuje 38 percent a je spôsobený najmä zahraničnými návštevníkmi," uviedla Nudzíková s tým, že návrat k predpandemickým číslam očakávajú v najbližších rokoch.



Dobšinská ľadová jaskyňa je jaskyňa s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme, v súčasnosti v nej objem ľadu dosahuje približne 110.000 kubických metrov. Sprístupnená je vyše 150 rokov, do roku 1946 v nej bolo povolené i korčuľovanie pre verejnosť. Dobšinská ľadová jaskyňa je dlhá 1483 metrov, prehliadková trasa meria 515 metrov. Od roku 2000 je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.