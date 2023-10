Dobudovaním 45-bytovky sa v Novej Bani minú možnosti výstavby bytov

Nová Baňa 17. októbra (TASR) - V Novej Bani by mali začiatkom budúceho roku odovzdať do užívania novú 45-bytovku. Od leta 2022 ju v lokalite Pod sekvojou stavia súkromná spoločnosť, ktorá v roku 2021 kúpila od mesta predmetný pozemok. Pre TASR to uviedol primátor Branislav Jaďuď.



"Jej odovzdaním sa uzatvorí niekoľko desaťročí trvajúca výstavba bytov v tejto lokalite, ktorá bola už dávnejšie pre tento účel vyčlenená. Už predtým sme tam postavili päť takýchto bytových domov," priblížil.



V bytovke vznikajú jedno- až štvorizbové byty s rozlohou od asi 34 metrov štvorcových (m2) do 121 m2. Bude tam aj priestor pre 54 parkovacích miest.



Záujem o bývanie v Novej Bani je podľa Jaďuďa veľký. Bývať v tomto kedysi baníckom mestečku s dobrou polohou v blízkosti rýchlostnej cesty R1 je lákavé tak pre miestnych, ako aj pre ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.



V Novej Bani býva asi polovica z vyše 7000 obyvateľov v rodinných domoch, čo je podľa primátora v rámci Slovenska rarita, keďže v mestách prevažujú byty nad rodinnými domami. Z asi 3500 obyvateľov, ktorí v Novej Bani bývajú v bytoch, je asi 1200 takých, ktorí obývajú nájomné byty. Zvyšok žije v bytoch, ktoré sú v osobnom vlastníctve.



Podľa neho sa ale na dlhší čas výstavba bytov v Novej Bani zastaví, pretože byty už momentálne nemá mesto kde stavať. Navyše Nová Baňa patrí medzi niekoľko málo miest v Banskobystrickom kraji, ktoré majú povinnosť zachovávať tzv. vidiecke osídlenie prostredníctvom svojich početných usadlostí, tzv. štálov, ktoré sú roztrúsené po celom katastri.