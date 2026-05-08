Dobytie Pajty ponúkne ukážku historických bojov i techniky
Autor TASR
Moravské Lieskové 8. mája (TASR) - Dobové tábory, kolesovú i pásovú techniku, zoskok parašutistov i ukážky historických bojov môžu v sobotu (9. 5.) obdivovať návštevníci podujatia Dobytie Pajty v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.
V predvečer podujatia absolvujú účastníci v piatok popoludní spanilú jazdu z Moravského Lieskového na vrch Roh, kde položia vence k pamätníku SNP.
Hlavný program odštartuje v sobotu o 11.00 h slávnostným defilé. Nasledovať budú zoskoky parašutistov, ukážky bojov zo studenej vojny, hasenia horiaceho vozidla, policajnej kynológie či práce príslušníkov bývalého Zboru národnej bezpečnosti. Chýbať nebudú ukážky taktických postupov bojovej jednotky, odmorovania a výcviku v Československej ľudovej armáde a demolácia automobilu bojovým vozidlom pechoty.
Súčasťou podujatia bude sprievodný program - výstava táborov a zbraní, možnosť jazdy detí na bojovom vozidle pechoty. Účastníci si budú môcť vyskúšať strelnicu a prekážkovú dráhu.
