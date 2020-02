Dočasná obchádzka pre kamióny napokon cez Vysoké Tatry nepovedie

Vysoké Tatry 4. februára (TASR) – Dočasná obchádzka pre dopravnú obsluhu nákladnej dopravy napokon cez Vysoké Tatry nepovedie. TASR to po pondelkovom (3. 2.) zasadnutí krízového štábu potvrdil primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš, ktorý tento krok víta.



„Okrem nás dali nesúhlasné stanovisko k tejto obchádzke ochranári, lesníci, ale aj Železnice SR a kúpeľníci. Myslím si, že toto vytvorilo určitý tlak na zodpovedných a asi si uvedomili, že naozaj toto riešenie by bolo neakceptovateľné,“ skonštatoval Mokoš.



Od piatka 7. februára od 12. hodiny tak už nepôjdu cez Vysoké Tatry žiadne kamióny dopravnej obsluhy. Dočasná obchádzka platila od 20. januára a za ten čas prešlo cez územie Tatier odhadom približne 100 nákladných áut. „Na poškodenom moste v Kežmarku robili nové merania a ďalšiu dokumentáciu, zúžili prejazdný pruh na 7,5 metra, čím sa to odľahčí, vybúra sa ťažký stredový ostrovček a vďaka týmto opatreniam sa podarí zvýšiť nosnosť tohto mosta z piatich ton obojsmernej premávky na 12 ton a pre jednotlivé vozidlo do 44 ton,“ doplnil Mokoš. Pôvodne odsúhlasená obchádzka pre dopravnú obsluhu tak bude podľa neho zrušená a obchádzať tento most bude musieť cez Starú Ľubovňu a Prešov len tranzitná doprava. Tranzit bude môcť prechádzať cez Kežmarok až po dobudovaní dočasného premostenia cez rieku Poprad vedľa existujúceho poškodeného mosta.



Tatranci upozorňovali na viacero faktorov, prečo by obchádzková trasa nemala viesť práve po Ceste Slobody. Jednak je mesto v území národného parku, je centrom kúpeľníctva a cestovného ruchu a v súčasnosti je v regióne hlavná zimná turistická sezóny, s čím súvisí aj množstvo áut a peších v okolí ciest. Samospráva tiež upozorňovala na zlý technický stav cesty od Starého Smokovca smerom na Tatranskú Lomnicu, ktorá nebola stavaná na záťaž veľkých nákladných áut. Zároveň je na nej viacero problémových úsekov, kde by mohli mať najmä počas zlých poveternostných podmienok kamióny problém prejsť.



Z dôvodu zlého stavebno-technického stavu mosta na ceste I/66 v Kežmarku platí mimoriadna situácia pre celý Prešovský kraj od 30. 12. 2019. Slovenská správa ciest avizovala výstavbu dočasného premostenia, začiatok rekonštrukcie mosta však nepredpokladá skôr, ako v druhej polovici roka.