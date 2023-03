Dočasné parkovisko v Hlohovci na Železničnej od utorka zatvoria

Hlohovec 6. marca (TASR) - V súvislosti s opätovným sprejazdnením cestného mosta ponad Váh v Hlohovci bude od utorka (7. 3.) uzatvorené parkovisko na Železničnej ulici. Parkovacia záchytná plocha so 110 miestami bola vytvorená ako dočasná pre cestujúcich posilnenými spojmi železničnej dopravy. Keďže spoje už premávajú v riadnom režime, nebude možné v tomto priestore ďalej parkovať automobily. Informovalo o tom mesto na svojom webe.



Dočasných plôch na potreby parkovania počas rekonštrukcie mosta bolo vytvorených viac. Ďalšie boli pri obchodnom centre so 47 miestami, pri športovej hale so 150 miestami a v miestnej časti Šulekovo s 96 státiami pre automobily. Investor výstavby Trnavský samosprávny kraj avizoval ich postupné zatvorenie. Most v Hlohovci uzavreli v závere marca 2022, pre všetku motorovú dopravu bol opätovne otvorený v januári 2023. Práce pokračujú na ňom naďalej, už bez obmedzení verejnosti.