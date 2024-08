Dočasné premostenie ponad Chvojnicu pri Holíči otvoria v piatok

Holíč 22. augusta (TASR) - Dočasné premostenie ponad rieku Chvojnica pri meste Holíč v okrese Skalica otvoria v piatok 23. augusta o 16.00 h. Postavené je z betónových prefabrikátov, nachádza sa hneď vedľa pôvodného mosta, ktorý bude zbúraný a nahradený novou konštrukciou. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



"Vďaka vybudovaniu dočasného premostenia nebude musieť byť odklonená premávka do okolitých obcí. Konštrukcia i šírka premostenia sú totiž dostatočne veľké na to, aby mohla byť premávka po ňom vedená v oboch smeroch a aby po premostení mohli prejsť všetky druhy vozidiel," priblížili z TTSK. Po premostení bude možné prechádzať zníženou rýchlosťou, kraj preto žiada motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.



Do vybudovania dočasného premostenia investoval TTSK sumu 348.000 eur, pričom konštrukciu bude využívať Správa a údržba ciest TTSK aj pri ďalších rekonštrukciách mostov na území kraja. Rekonštrukcia mosta ponad rieku Chvojnica, ktorý je v havarijnom stave, by mala stáť 736.000 eur.