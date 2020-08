Dočasnú lávku cez rieku Oravica vystrieda náhradné premostenie

Trstená 5. augusta (TASR) – Dočasnú lávku pre peších cez rieku Oravica v mieste výstavby nového mosta v Trstenej tento týždeň zrušia. Vystrieda ju náhradné premostenie pre osobnú motorovú dopravu aj peších. Mesto Trstená o tom informuje na sociálnej sieti.



Zhotoviteľ stavby by mal náhradné premostenie urobiť do dvoch týždňov. "Obchádzkové trasy pre peších a motorovú dopravu budú vyznačené dočasným dopravným značením," uvádza radnica.



S budovaním nového mosta v Trstenej začali v júli tohto roka. Výstavbe predchádzalo uzatvorenie starého mosta pre jeho dezolátny stav v októbri 2019 a jeho následné zrútenie v marci tohto roka. K zraneniam ľudí vtedy nedošlo.



Nový most na ceste I/59 stavia spoločnosť MBM-Group. Lehota výstavby je stanovená na osem mesiacov, mimo zimného obdobia. Motoristom tak nový most začne slúžiť v druhom štvrťroku 2021.