DÔCHODCA OLÚPIL POŠTÁRKU: Hrozí mu 12-ročné väzenie

Púchov 2. mája (TASR) – Polícia obvinila 67-ročného dôchodcu zo zločinu lúpeže. Vo dvore rodinného domu s nožom v ruke napadol poštárku a ukradol jej služobnú peňaženku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Viackrát súdne trestaný muž na poštárku zaútočil v čase, keď chcela od neho vybrať poplatok za energie a z tašky vyberala služobnú peňaženku.



"Počas toho, ako bola v pokľaku a otočená chrbtom k mužovi, ten k nej zozadu pristúpil a fyzicky ju napadol. Chytil ju za golier bundy a za vlasy a ťahal ju smerom do garáže. Poškodená spadla na zem, keď sa snažila postaviť, muž ju opäť začal ťahať smerom do garáže, pričom v ruke držal nôž," informovala hovorkyňa.



Ako dodala, žena začala kričať o pomoc. Podarilo sa jej útočníkovi vytrhnúť, pričom spadla na chrbát. Dostala sa až na dosah psovi na reťazi, ktorý ju pohrýzol do stehna. Napokon sa žene podarilo z dvora ujsť.



"Policajti muža zadržali nasledujúci deň v Púchove. Obvinený spáchal skutok počas doby podmienečného prepustenia, polícia navrhla väzobné stíhanie. Doručovateľka utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s presne neurčenou dobou liečby," doplnila Kuzmová s tým, že mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.