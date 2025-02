Dôchodca spadol vo svojom byte, hasiči sa k nemu dostali vďaka plošine

Trnava 13. februára (TASR) - Policajti v spolupráci s hasičmi pomohli 79-ročnému dôchodcovi, ktorý spadol vo svojom byte v Trnave a volal o pomoc. Do bytu na štvrtom poschodí sa dostali pomocou zdvíhacej plošiny cez otvorenú "vetračku". Po prvotnom ošetrení bol muž hasičmi prevezený do trnavskej nemocnice. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



Informáciu o zranenom mužovi prijalo operačné stredisko krátko pred polnocou od jeho susedky. "Policajti sa urýchlene presunuli na miesto a vybehli na štvrté poschodie k dverám jeho bytu. Policajná hliadka rýchlo nadviazala s pánom kontakt a ten im cez zatvorené dvere povedal, že spadol a nedokáže sa postaviť ani otvoriť dvere," priblížili policajti, ktorí sa spolu s hasičmi rozhodli do bytu dostať pomocou zdvíhacej plošiny.