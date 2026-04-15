Dôchodcovia Mladí povedia v Thurzovom dome o putovaní po hradoch
Autor TASR
Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - O putovaní po slovenských hradoch a opevneniach budú 22. apríla hovoriť v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici aktívni dôchodcovia Eva a Rudolf Mladí. Manželia a autori knihy začali s návštevami hradov pred vyše 15 rokmi a doteraz navštívili a zdokumentovali 1237 opevnení na Slovensku. TASR o tom v stredu informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
Životný príbeh manželov spojený s archeológiou a turistickým bádaním si možno vypočuť v Thurzovom dome o 17.00 h.
„Myšlienka zrodiť knihu s presnými informáciami o polohe alebo prístupovej ceste k hradiskám a opevneniam vznikla vtedy, keď sme s manželkou nie jedenkrát zablúdili, pokiaľ sme našli danú lokalitu. Za tie roky sme navštívili všetky známe hrady na Slovensku. Postupne sme k nim pridali i tie menej známe hradiská a opevnenia. Prvý diel knihy s presnými informáciami s množstvom fotografií a údajov obsahoval 520 lokalít,“ uviedol Mladý.
Vďaka spolupráci s odborníkmi a archeológmi z rôznych oblastí Slovenska majú turisti k dispozícii i ďalšie pokračovanie knihy.
„Naša životná cesta je spojená s množstvom príbehov. Veľká vďaka patrí archeológom, ktorí nám pomáhali s overovaním cieľov či novými tipmi. Aj vďaka nim sme sa dostali na mnohé opevnenia, ktoré neboli doteraz verejne publikované. Vznikol tak druhý diel knihy, obsiahla publikácia so 675 ďalšími opevneniami. Najväčšou snahou je pre nás poznávanie celého Slovenska cez históriu spojenú s turistikou. Preto aj na besede návštevníkom sprostredkujeme náš príbeh a dielo, ktoré sa nám podarilo,“ dodal Mladý.
