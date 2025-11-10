< sekcia Regióny
DOD Akadémie ozbrojených síl prilákal viac než 1100 návštevníkov
Medzi návštevníkmi boli najmä stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí mali možnosť spoznať prostredie akadémie, dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a o vojenskom povolaní.
Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši počas dňa otvorených dverí (DOD) prilákala viac než 1100 návštevníkov. Medzi návštevníkmi boli najmä stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí mali možnosť spoznať prostredie akadémie, dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia a o vojenskom povolaní. AOS o tom informovala na webe.
Záujemcovia sa oboznámili so študijnými programami či podmienkami prijímacieho konania. „V rámci DOD sme vytvorili priestor na diskusiu s učiteľmi všetkých katedier i so študentmi, vďaka čomu si záujemcovia mohli vytvoriť komplexný obraz o prostredí, v ktorom budú po úspešnom prijatí študovať,“ uviedol prorektor pre vzdelávanie Michal Turčaník.
Súčasťou programu boli aj vystúpenia a prezentácie kadetov, ktorí priblížili návštevníkom svoj študijný aj výcvikový život a podelili sa o skúsenosti z každodenného fungovania na škole. „Prítomní sa mohli porozprávať aj s kadetmi študujúcimi letecké odbornosti na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach či s tými, ktorí sa venujú chemickým a lekárskym odborom na Univerzite obrany v Českej republike,“ podotkli z akadémie.
Druháci predviedli dynamickú ukážku z vojenského výcviku kadetov, v ktorej predviedli simulovanú operáciu. „Celý program si kadeti pripravili sami, aby návštevníkom ukázali, čo všetko je súčasťou ich výcviku,“ doplnil veliteľ školských jednotiek Dušan Hrnčiar.
Súčasťou DOD boli aj merania somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti. Záujemcovia si mohli vyskúšať niektoré fyzické testy, ktoré tvoria súčasť prípravy na vojenskú kariéru a tiež mali možnosť napísať si skúšobné testy z matematiky a anglického jazyka.
Prezentáciu Ozbrojených síl SR zastupovali vybrané útvary pozemných a vzdušných síl, síl pre špeciálne operácie, vojenského zdravotníctva a vojenskej polície. „Táto prezentácia doplní obraz uchádzača o štúdium na našej škole a naznačuje, akým smerom sa môže uberať jeho kariéra po ukončení AOS,“ dodal Turčaník.
