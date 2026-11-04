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DOD Akadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši priblíži vojenský výcvik
Návštevníci DOD tiež uvidia kolesovú vojenskú techniku, zbrane, výstroj, makety munície a tankov, ako aj ukážky vojenských profesií.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. novembra (TASR) - Ukážky vojenského výcviku, prezentáciu vojenskej techniky, stretnutia s príslušníkmi Ozbrojených síl SR aj prezentácie študijných programov prinesie v piatok (6. 11.) deň otvorených dverí (DOD) Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláš. TASR o tom informovala vedúca referentka rektorátu AOS Erika Szuperáková.
„Návštevníci DOD majú možnosť spoznať prostredie AOS, informovať sa o možnostiach vysokoškolského štúdia a prijímacom konaní, stretnúť sa so študentmi a pedagógmi a zároveň nahliadnuť do života profesionálnych vojakov,“ uviedla Szuperáková.
Informácie o štúdiu a prijímacom konaní získajú návštevníci počas informačnej prednášky v aule AOS, ktorá sa pre väčší záujem uskutoční v dvoch termínoch o 9.00 a 10.00 h. Prezentačné stánky jednotlivých študijných programov ponúknu možnosť osobného rozhovoru s pedagógmi, študentmi aj s kadetmi študujúcimi na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Vojenskej lekárskej fakulte v Hradci Králové a Univerzite obrany v Brne.
Vojenský výcvik priblížia ukážky boja zblízka a dynamické ukážky z taktiky. „Na podujatí sa predstavia profesionálni vojaci z jednotlivých zložiek Ozbrojených síl SR vrátane príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia,“ priblížila vedúca referentka.
Návštevníci DOD tiež uvidia kolesovú vojenskú techniku, zbrane, výstroj, makety munície a tankov, ako aj ukážky vojenských profesií - zdravotníkov, príslušníkov špeciálnych jednotiek, chemikov, ženistov a ďalších. Záujemcovia o štúdium budú môcť absolvovať prehliadku priestorov AOS, cvičný prijímací test z matematiky alebo anglického jazyka i meranie somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti.
„Návštevníci DOD majú možnosť spoznať prostredie AOS, informovať sa o možnostiach vysokoškolského štúdia a prijímacom konaní, stretnúť sa so študentmi a pedagógmi a zároveň nahliadnuť do života profesionálnych vojakov,“ uviedla Szuperáková.
Informácie o štúdiu a prijímacom konaní získajú návštevníci počas informačnej prednášky v aule AOS, ktorá sa pre väčší záujem uskutoční v dvoch termínoch o 9.00 a 10.00 h. Prezentačné stánky jednotlivých študijných programov ponúknu možnosť osobného rozhovoru s pedagógmi, študentmi aj s kadetmi študujúcimi na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, Vojenskej lekárskej fakulte v Hradci Králové a Univerzite obrany v Brne.
Vojenský výcvik priblížia ukážky boja zblízka a dynamické ukážky z taktiky. „Na podujatí sa predstavia profesionálni vojaci z jednotlivých zložiek Ozbrojených síl SR vrátane príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia,“ priblížila vedúca referentka.
Návštevníci DOD tiež uvidia kolesovú vojenskú techniku, zbrane, výstroj, makety munície a tankov, ako aj ukážky vojenských profesií - zdravotníkov, príslušníkov špeciálnych jednotiek, chemikov, ženistov a ďalších. Záujemcovia o štúdium budú môcť absolvovať prehliadku priestorov AOS, cvičný prijímací test z matematiky alebo anglického jazyka i meranie somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti.