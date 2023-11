DOD na SOŠ dopravnej v Martine predstaví školu zážitkovou formou

Martin 11. novembra (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) na Strednej odbornej škole (SOŠ) dopravnej v Martine predstaví školu zážitkovou formou. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa budú môcť v sobotu zoznámiť nielen s učebnými odbormi, ktoré škola nadregionálneho významu ponúka, ale i potenciálnymi budúcimi zamestnávateľmi. TASR o tom informovala riaditeľka školy Jarmila Matejčíková.



Žiaci prejdú niekoľkými pracoviskami, vyrobia si napríklad ozdobu na vianočný stromček, budú plniť určité disciplíny a keď prejdú trasou, stretnú sa so zamestnávateľmi. "Sme centrum odborného vzdelávania, zabezpečujeme vzdelávanie pre pošty, telekomunikácie a hlavne železničnú dopravu. Všetky štátne firmy tu budú a budú ponúkať duálne vzdelávanie pre žiakov," načrtla Matejčíková.



SOŠ dopravná má podľa nej päť odborov, ktoré nie sú nikde inde na Slovensku. "Najzaujímavejší je rušňovodič. Práve o túto oblasť je veľký záujem, pretože deti vedia, že plat rušňovodiča patrí medzi najvyššie. Je ich málo," spomenula.



Riaditeľka ďalej priblížila, že ďalším odborom, ktorý pôjde od septembra do experimentu, je výroba, modernizácia a opravy koľajných vozidiel. Ide podľa nej o budúcich konštruktérov napríklad lokomotív, ktorí budú navrhovať lokomotívy, vagóny či vozidlá. Budú zabezpečovať i testovanie. "Máme i bezpečnostné systémy, čo je veľmi žiadaný odbor, pretože zabezpečuje možnosti zabezpečenia bytov, domov, závodov, mostov, diaľnic, letísk. Na Slovensku sú i štyri tzv. prepravné spoločnosti, a to Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice, a tam sa robí plnoautomatizovane a práve pre tieto prevádzky vychovávame odborníkov," dodala.