DOD Prešovskej univerzity sa uskutoční vo virtuálnom priestore

Prešov 16. marca (TASR) – Deviaty ročník Dňa otvorených dverí (DOD) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa v stredu (17. 3.) uskutoční vo virtuálnom priestore. Podľa hovorkyne univerzity Anny Polačkovej patrí medzi stredoškolákmi k obľúbeným a vyhľadávaným podujatiam.



Každoročne sa na ňom zúčastní viac ako 2000 stredoškolákov, ktorí majú záujem spoznávať vysokoškolské priestory, učebne i laboratóriá, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste. Aktuálna situácia neumožňuje privítať záujemcov o štúdium priamo v priestoroch univerzity, z pohodila domova sa však budú môcť pripojiť na online DOD.



"Záujemcovia sa budú môcť 'poprechádzať' medzi jednotlivými fakultami, sledovať univerzitný i fakultné programy, pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma," priblížil prorektor PU Peter Adamišin, ktorý podujatie organizačne zastrešuje.



Trojhodinový program sa začne o 10.00 h úvodným slovom rektora univerzity, po ktorom bude nasledovať krátka virtuálna prehliadka univerzitného kampusu. Predstavenie fakúlt bude prebiehať v čase od 10.15 do 11.00 h, počas ktorého sa študentom prihovoria dekani alebo prodekani všetkých fakúlt. Od 11.00 h budú môcť návštevníci virtuálneho podujatia 'vstupovať' do miestností jednotlivých fakúlt, o ktoré majú záujem - po kliknutí na logá fakúlt z hlavnej webstránky podujatia. Tam sa im predstavia fakulty so svojím vlastným online programom a budú tiež pripravené odpovedať na všetky otázky zo strany študentov.



"Počas živého vysielania nie je nutná registrácia. Stačí, ak sa záujemcovia pripoja do schôdze a zadajú svoje meno, prípadne aj úplne anonymne," vysvetlil Adamišin.



Všetky potrebné informácie sú dostupné na webstránke www.unipo.sk/dod, prostredníctvom ktorej sa budú môcť záujemcovia zúčastniť aj na DOD vo virtuálnom prostredí.