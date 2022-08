Dodanie ďalších parkovacích automatov očakáva mesto v auguste

Bratislava 7. augusta (TASR) – Dodanie ďalších parkovacích automatov, ktorými je možné zaplatiť za parkovné v zónach Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika, očakáva hlavné mesto v priebehu augusta. S prípravnými prácami začalo v ružinovskej zóne Nivy, počas augusta by sa mala príprava a montáž zrealizovať aj v staromestskej zóne Hlavná stanica – Blumentál.



"Dodávateľ deklaroval dodanie parkomatov v priebehu augusta, vtedy počítame aj s ich osádzaním do zón. Ako sme už viackrát informovali, zdržanie súvisí s čipovou krízou," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Kým sa tak stane, je platba parkovného v hotovosti alebo kartou možná napríklad u parkovacích asistentoch, ktorých počty sú posilnené. Rovnako je možno zaplatiť za parkovné aj na viacerých predajných miestach, ako sú siete obchodov či kaviarní. Ich sieť magistrát postupne rozširuje. "Napríklad v zóne Hlavná stanica - Blumentál takto funguje deväť ďalších predajných miest popri asistentoch a priebežne sa pripájajú ďalšie prevádzky," poznamenala.



Zoznam konkrétnych miest je možné nájsť na webovej stránke www.paas.sk. Parkovacie automaty sú osadené na viacerých miestach Petržalky i Nového Mesta.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači.



Od 23. marca je zaradená lokalita Starý Ružinov-východ, od 3. mája lokality Starý Ružinov-západ a zóna 500 bytov. Od 25. mája je systém rozšírený o zónu Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste, v tomto prípade ide o iný čas regulácie, na niektorých uliciach aj o inú výšku hodinového parkovného. Následne sa 15. júna rozšíril PAAS o ďalšiu ružinovskú lokalitu, a to Nivy v časti Svätoplukova – Košická.



V posledných dvoch ružinovských častiach, a to v časti Košická – Miletičova – Prievozská a lokalite Ružová dolina je spustenie regulácie parkovania presunuté na prelom augusta a septembra. Dôvodom sú dlhšie procesy súvisiace s prípravou a schvaľovaním projektu organizácie dopravy.