Dodávateľ prístreškov trate v Petržalke má začať prípravné práce
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Nový subdodávateľ, ktorý má dokončiť stále nedokončené prístrešky na zastávkach na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke, nastúpi na stavbu tento týždeň. Realizovať má prípravné práce. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pôvodne hlavné mesto avizovalo, že zastávky budú dokončené do začiatku školského roka, doteraz sa tak však nestalo a nastúpiť musel nový subdodávateľ.
„Nový dodávateľ nastúpi na stavbu tento týždeň a začne realizovať prípravné práce na umiestnenie oplášťovania prístreškov,“ skonštatoval Bubla s tým, že minulý týždeň začali osádzať prístrešky na autobusové zastávky mimo línie električkovej trate, pričom všetky majú byť osadené v nasledujúcich dňoch.
Pokračujú aj práce na ďalších stavebných objektoch. Dokončujú sa úpravy brehov Chorvátskeho ramena pod električkovým mostom pri kostole Sv. rodiny, rovnako tak všetky chodníky, ktoré budú na tomto mieste prepojené s novou lávkou ponad Chorvátske rameno. Terénne úpravy realizujú aj okolo obratiska na konečnej električky a v blízkosti konečnej zastávky.
„Na moste na Panónskej ceste prebiehajú prípravné práce na uloženie mostného záveru, čo je nevyhnutné na prepojenie autobusových a električkových zastávok na Janíkovom dvore,“ poznamenal Bubla. Stavebné práce pokračujú aj na dvoch mostoch na Kutlíkovej ulici.
Na niektorých zastávkach zároveň evidujú poškodenia i nedorobky, týkajú sa najmä dlažby a povrchovej úpravy nástupísk. Okrem zastávky Jungmannova je napríklad na zastávkach Bosákova a Chorvátske rameno na niektorých miestach popraskaná alebo poškodená dlažba od stavebných mechanizmov.
„Nedostatky alebo nedorobky na električkových zastávkach, ktoré sa týkajú dlažby alebo povrchovej úpravy nástupísk, budú zrealizované až po osadení všetkých prístreškov, aby opakovane počas prác nedošlo k ich poškodeniu stavebnými mechanizmami,“ podotkol Bubla s tým, že na ostatných zastávkach je potrebné len osadiť prístrešky a vykonať nevyhnutné terénne úpravy.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
