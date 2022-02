Dodávateľ tepla namontoval na dvojicu domov slnečné kolektory

Prievidza 3. februára (TASR) - Prievidzský dodávateľ tepla namontoval na dvojicu bytových domov na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi sústavu slnečných kolektorov. Pilotným projektom chce spoločnosť znížiť straty pri dodávke tepla prostredníctvom rozvodov, a tým zmierniť rast cien. Kolektory sú prvými na Slovensku, ktoré namontovali na domoch v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT).



Inštaláciu spolu 48 kolektorov na domoch na ulici J. M. Hurbana zabezpečilo Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) v spolupráci s firmou Thermo-Solar so sídlom v Žiari nad Hronom.



"Slnečné kolektory nie sú ničím prevratným alebo novým, aj doteraz sa montujú, ale robia to bytové domy samé. Ak si ich však namontuje bytový dom a zostane v systéme CZT, má z toho benefity, ale na úkor všetkých ostatných, ktorí zostanú v CTZ," priblížil vo štvrtok manažér pre technický rozvoj a investície PTH Milan Bugár.



Spoločnosť preto podľa neho prišla s myšlienkou, že namontuje kolektory tak, aby z toho mali benefity aj všetci ostatní, ktorí budú pripojení k CZT. Vytvorila preto pilotný projekt, na ktorom sa podieľa i žiarska spoločnosť.



Kolektory sa podľa podmienky firmy nedotýkajú v žiadnom bode strechy. Na každom bytovom dome je po 24 kolektorov, každá sústava má výkon 36 kilowattov, aktívna plocha je viac ako dva metre. "Zostava je zložená zo samotných kolektorov, výmenníka, čerpadiel a hlavne merača tepla, aby sme mali hodnoverné údaje o výrobe tepla. Máme z nich narátaný teoretický energetický zisk, ktorý sa pohybuje okolo 60 megawatthodín ročne, čo tvorí možno 15 percent spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na bytový dom. Chceme tieto údaje verifikovať," ozrejmil Bugár.



Práce na inštalácii podľa neho ukončili spoločnosti koncom minulého roka, od januára je tak sústava v skúšobnej prevádzke, ktorú plánujú na celý tento rok.



"Naším cieľom je, ak sa to osvedčí, pokračovať aj na ďalších bytových domoch, na ktorých to bude možné," avizoval Bugár.



Prvotnú investíciu financoval dodávateľ tepla z vlastných zdrojov, sústavu zakúpil po dohode so žiarskou firmou za cenu v menšej ako trhovej výške. V prípade rozšírenia systému by chcela prievidzská spoločnosť investíciu financovať z fondov Európskej únie, keďže jej návratnosť trvala veľmi dlho.



Majoritným akcionárom v PTH je mesto Prievidza s 51-percentným podielom, zvyšných 49 percent majú Hornonitrianske bane Prievidza.