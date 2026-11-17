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Dodávka pomoci SOS Olešky 2026 štartuje z Košíc na Ukrajinu
Šesťdňové lokálne prímerie v Ruskom okupovaných Oleškách a okolitej oblasti, ktoré trvalo do 1. novembra, sprostredkovala americká prvá dáma Melania Trumpová.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Pomôcť deťom a obyvateľom Ukrajiny trpiacim vojnou, osobitne tým, ktorých nedávno evakuovali počas dočasného prímeria z mesta Olešky v Chersonskej oblasti, je cieľom iniciatívy SOS Olešky 2026. Prvú dodávku pomoci zahŕňajúcu teplé oblečenie a ďalší potrebný materiál pred blížiacou sa zimou vyšlú v stredu (18. 11.) z Košíc na Ukrajinu. Iniciatívu organizuje Združenie Feman v spolupráci s partnermi. TASR o tom informoval riaditeľ tohto združenia a ambasádor Zakarpatska na Slovensku Eduard Buraš.
„Dnes 17. novembra nakladáme prvé auto, ktoré odchádza s teplým oblečením, sviečkami a zdravotníckym materiálom k našim partnerom. Auto ide do Užhorodu, odtiaľ bude zásielka smerovať do Kyjeva a Chersonu. Vo štvrtok - piatok (19. - 20. 11.) by to už malo byť v prvých miestach určenia,“ uviedol. Súčasťou 3,5-tonovej pomoci sú aj hasiace prístroje, ktoré budú distribuované do nemocníc. Ďalšie zásielky pomoci budú nasledovať. Združenie v rámci iniciatívy zverejní aj bankový účet pre príspevky na nákup humanitárnej pomoci. Osobitným projektom pomoci je Svetlo a teplo pre deti na Ukrajine, ktorý Združenie Feman s partnermi realizuje od roku 2022.
Buraš pripomenul blížiacu sa zimu na vojnou už piatym rokom zasiahnutej Ukrajine. Vo viacerých oblastiach pritom hrozia výpadky elektrickej energie, pričom nefungujú závody na výrobu tepla a elektrickej energie. „Tá situácia je veľmi, veľmi zlá, a to podotýkam, že zima sa ešte nezačala v pravom slova zmysle. Naša iniciatíva smeruje aj k tomu, aby upozornila na problém, ktorý tam je, a nemalo by nám to byť ľahostajné, zvlášť ak ide o deti a dlhodobú vojenskú agresiu. Vidíme, že ten počet ľudí, ktorí zomierajú, každým dňom narastá,“ povedal.
Iniciatíva podľa neho reaguje aj na schválenú rezolúciu Európskeho parlamentu (EP), proti ktorej hlasovali niektorí slovenskí europoslanci. Rezolúcia odsúdila systematické deportácie, násilné presuny, nezákonné adopcie, nútenú rusifikáciu, indoktrináciu a militarizáciu ukrajinských detí zo strany Ruska počas vojny proti Ukrajine.
Šesťdňové lokálne prímerie v Ruskom okupovaných Oleškách a okolitej oblasti, ktoré trvalo do 1. novembra, sprostredkovala americká prvá dáma Melania Trumpová. Umožnilo odmínovanie ciest a dodanie zásob do mesta. Počas neho sa podarilo z mesta evakuovať na Ukrajinu stovky obyvateľov. Ľudia, ktorí predtým nemohli mesto bezpečne opustiť, zápasili s nedostatkom potravín, vody a liekov.
„Dnes 17. novembra nakladáme prvé auto, ktoré odchádza s teplým oblečením, sviečkami a zdravotníckym materiálom k našim partnerom. Auto ide do Užhorodu, odtiaľ bude zásielka smerovať do Kyjeva a Chersonu. Vo štvrtok - piatok (19. - 20. 11.) by to už malo byť v prvých miestach určenia,“ uviedol. Súčasťou 3,5-tonovej pomoci sú aj hasiace prístroje, ktoré budú distribuované do nemocníc. Ďalšie zásielky pomoci budú nasledovať. Združenie v rámci iniciatívy zverejní aj bankový účet pre príspevky na nákup humanitárnej pomoci. Osobitným projektom pomoci je Svetlo a teplo pre deti na Ukrajine, ktorý Združenie Feman s partnermi realizuje od roku 2022.
Buraš pripomenul blížiacu sa zimu na vojnou už piatym rokom zasiahnutej Ukrajine. Vo viacerých oblastiach pritom hrozia výpadky elektrickej energie, pričom nefungujú závody na výrobu tepla a elektrickej energie. „Tá situácia je veľmi, veľmi zlá, a to podotýkam, že zima sa ešte nezačala v pravom slova zmysle. Naša iniciatíva smeruje aj k tomu, aby upozornila na problém, ktorý tam je, a nemalo by nám to byť ľahostajné, zvlášť ak ide o deti a dlhodobú vojenskú agresiu. Vidíme, že ten počet ľudí, ktorí zomierajú, každým dňom narastá,“ povedal.
Iniciatíva podľa neho reaguje aj na schválenú rezolúciu Európskeho parlamentu (EP), proti ktorej hlasovali niektorí slovenskí europoslanci. Rezolúcia odsúdila systematické deportácie, násilné presuny, nezákonné adopcie, nútenú rusifikáciu, indoktrináciu a militarizáciu ukrajinských detí zo strany Ruska počas vojny proti Ukrajine.
Šesťdňové lokálne prímerie v Ruskom okupovaných Oleškách a okolitej oblasti, ktoré trvalo do 1. novembra, sprostredkovala americká prvá dáma Melania Trumpová. Umožnilo odmínovanie ciest a dodanie zásob do mesta. Počas neho sa podarilo z mesta evakuovať na Ukrajinu stovky obyvateľov. Ľudia, ktorí predtým nemohli mesto bezpečne opustiť, zápasili s nedostatkom potravín, vody a liekov.