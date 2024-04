Dodávka pri Slovenskej Ľupči zachytila frézu, zranila dvoch cestárov

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Pri Slovenskej Ľupči došlo v stredu krátko po 8.00 h k dopravnej nehode, pri ktorej dodávka zachytila frézu a tá zranila dvoch pracujúcich cestárov. Mužov so zraneniami previezli do banskobystrickej nemocnice.



Ako pre TASR uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, podľa doterajšieho objasňovania vodič dodávkového auta smeroval na Brezno, zachytil pracujúci stroj a ten odhodilo do cestárov. Ako sa neskôr ukázalo, neutrpeli vážne zranenia a z nemocnice ich prepustili.



"Vodiča dodávky podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda bola na mieste vyriešená v blokovom konaní," dodala Kováčiková.