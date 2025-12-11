Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DODÁVKA V DIVINE V PLAMEŇOCH: Oheň sa šíril aj na druhé auto

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.30 h.

Autor TASR
Divina 11. decembra (TASR) - Žilinskí hasiči zasahovali v stredu (10. 12.) večer v obci Divina (okres Žilina) pri požiari dodávky. Oheň sa pritom rozšíril aj na vedľa stojace vozidlo. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, predbežná škoda bola vyčíslená na 25.000 eur.

Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 17.30 h. „Po príchode na miesto zistili, že dodávka je celá v plameňoch a požiar sa rozšíril aj na vedľa stojace vozidlo,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Pravdepodobnou príčinou požiaru je technická porucha v motorovej časti dodávky. Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na 25.000 eur,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.

