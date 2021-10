Dodržiavanie karantény v Rožňave kontroluje mestská polícia

Rožňava 19. októbra (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Rožňave skontrolovala od začiatku tretej vlny pandémie nového koronavírusu dodržiavanie karanténnych opatrení vo viac ako 180 domácnostiach. Ako pre TASR uviedol náčelník MsP Róbert Hanuštiak, kontroly karantény v rámci mesta vykonávali mestskí policajti aj v prvom polroku tohto roka, keď skontrolovali 520 domácností.



„Keďže celý okres má na starosti Policajný zbor SR a oni by to kapacitne nestíhali, urobili sme súčinnostný dohovor, že na území mesta Rožňava budeme túto kontrolu vykonávať my. Každého človeka, ktorý je v karanténe, kontrolujeme, či túto karanténu aj dodržiava,“ priblížil Hanuštiak. Ako dodal, na túto úlohu nie sú špeciálne vyčlenení žiadni príslušníci MsP, kontroly vykonávajú v rámci bežnej hliadkovej činnosti.



Informácie o občanoch s nariadenou karanténou poskytuje MsP Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave. V prípade, že mestskí policajti zistia porušenie karanténnych opatrení, prípad odstupujú na riešenie hygienikom.



„Konzultovali sme tiež prípady, kedy boli nesprávne zadané údaje o karanténe osoby, ktorá sa zdržiavala na inom mieste, ako sme mali uvedené v systéme,“ uviedol Hanuštiak s tým, že MsP už evidovala niekoľko prípadov porušenia karantény. Ako dodal, rožňavskí mestskí policajti sú tiež súčinní pri kontrole dodržiavania protipandemických opatrení v prevádzkach, kde zabezpečujú ochranu pracovníkov RÚVZ a vykonávajú dohľad nad verejným poriadkom.