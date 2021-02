Samosprávy okresu Revúca:Dohliadať na dodržiavanie opatrení bude ťažké

Jelšava/Lubeník 11. februára (TASR) – Intenzívnejšia kontrola dodržiavania protipandemických opatrení v Revúckom okrese, ktorú tamojším samosprávam v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Rimavská Sobota, bude pre ne ťažko realizovateľná. Pre TASR sa na tom zhodli primátor Jelšavy Milan Kolesár a starosta Lubeníka Milan Pavko.



Podľa primátora Jelšavy by mala tieto opatrenia v prvom rade kontrolovať polícia a samosprávu si len prizvať na spoluprácu. „Vytvorili sme s nimi istú súčinnosť, ale zo strany polície bolo prisľúbené niečo iné, ako sa realizuje,“ konštatoval Kolesár, podľa ktorého sa polícia vyjadrila, že na to nemá dostatok ľudí.



„Rozhodli sme sa teda pomôcť a vyčlenili sme z nášho rozpočtu prostriedky na vytvorenie občianskej hliadky, niečo podobné ako v prípade projektu Miestna občianska poriadková služba. Sú traja a plán bol, že s nimi bude hliadkovať jeden policajt, aby to malo nejakú váhu, keďže sú to z hľadiska legislatívy vlastne obyčajní ľudia na úrovni bežného občana,“ podotkol Kolesár.



Členom hliadky mesto vytvorilo pracovné zmluvy a zadelilo ich do terénu, ale policajti s nimi podľa primátora nechodia. „Údajne nemôžu, vraj aj tak musia byť v hliadke dvaja policajti. Nerozumiem tomu, je to taká inkoordinácia všade, že sa takto nedá spolupracovať,“ uviedol Kolesár.



Policajti podľa neho síce zastavujú vozidlá v meste, ale pešie hliadky nemajú. „Pri obchodoch a kostole stoja naši ľudia. Pýtam sa však, či sú oni oprávnení vyzvať na predloženie nejakého dokladu?“ upozornil primátor s tým, že RÚVZ mal špecifikovať takéto opatrenia na sídla, ktoré majú mestskú alebo obecnú políciu, čo nie je prípad Jelšavy.



Ako pokračoval starosta Lubeníka, ich dedina spomínané kontrolovanie kapacitne vôbec nie schopná pokryť. „Máme v obci jednu bytovku s nariadenou karanténou, takže kapacity dávame tam. Neviem si predstaviť, ako by sme vedeli kontrolovať aj dodržiavanie ďalších opatrení. Dá sa to náhodne, ale permanentne určite nie,“ zdôraznil Pavko.



Obidvaja predstavitelia samospráv sa zhodli, že RÚVZ s nimi vydanie nariadenia o intenzívnejšej kontrole protipandemických opatrení vopred nekonzultoval. Podotkli tiež, že o tom nebola reč ani na zasadnutí okresného krízového štábu.



RÚVZ nariadil samosprávam zintenzívniť dohľad nad dodržiavaním protiepidemických opatrení v okrese Revúca svojou vyhláškou, ktorá nadobudla platnosť 9. februára. Za asistencie polície sa má kontrolovať dodržiavanie vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Ide o tie, ktoré upravujú vstup do obchodných prevádzok či priestorov zamestnávateľov s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 alebo obmedzenie fungovania obchodov.