Dohoda pri Petržalka City je jedno z mála kompromisných riešení

Bratislava 1. júla (TASR) – Dohoda o regulácii budúcej zástavby v prípade plánovaného rozsiahleho projektu Petržalka City v okolí Chorvátskeho ramena v Bratislave je jedno z mála dostupných kompromisných riešení, a to vzhľadom na nevýhodnú a de facto nevypovedateľnú nájomnú zmluvu k pozemkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Dohodu v uplynulých dňoch podpísalo hlavné mesto s developerom.



V prípade dohody, ktorú avizoval primátor Bratislavy Matúš Vallo, môže ísť podľa mestskej časti o posun k lepšiemu a k riešeniu dve dekády trvajúceho sporu. "Ak dohoda s avizovanou zmenou územného plánu mesta naozaj znamená nižší objem výstavby, vhodnejšiu funkčnosť zástavby smerom k väčšiemu počtu verejných budov, atrakcií i priestranstiev a podmienky procesu ich výstavby nastaví tak, aby boli v praxi tieto plány vymáhateľné a lepšie zohľadňovali potreby našich obyvateľov," poznamenala Halašková.



Pozitívom podľa nej je, že aj pod hrozbou vysokých pokút pre developera v prípade porušenia dohody prispeje k občianskej vybavenosti, na ktorú je územie podľa dávno platného územného plánu určené a na ktorú Petržalčana čakajú. Zároveň bude vopred dohodnutou zmenou v územnom pláne mesta centrálna os mestskej časti v danom úseku zastavaná o približne tretinu menej. Znamená to zároveň o tretinu viac zelene.



"Negatívom zostáva, že mesto na čele s jej bývalým vedením, zlými a nelogickými rozhodnutiami, bolo k tomuto kompromisu takpovediac dotlačené. Stratilo plnú kontrolu nad vlastnými pozemkami, ktorú bez rizika miliónových súdnych sporov, žalôb a stratených rokov nie je možné vrátiť späť," zdôraznila Halašková.



V súvislosti s plánovaným projektom sa mestská časť v minulosti obrátila listom na magistrát so žiadosťou o súhlas so začatím obstarávania územných plánov zón (ÚPZ) Jantárová 1 - 5. V prípade kladnej odpovede chcela samospráva pristúpiť k ich obstarávaniu. Reagovala tak na petíciu voči kritizovanej pôvodnej prvej etape projektu. "Hlavné mesto doteraz na list neodpovedalo a predpokladáme, že dôvodom boli práve rokovania s developerom, ktoré danú odpoveď z veľkej časti formujú," doplnila Halašková.



Mesto na otázky TASR zatiaľ neodpovedalo, vyjadrenie však prisľúbilo.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo tento týždeň na sociálnej sieti informoval, že plánovaný projekt Petržalka City čakajú zmeny. Vyplývať to má zo zmluvy, ktorú podpísal developer spolu s hlavným mestom. Za porušenie zmluvných povinností a garantovaných záväzkov môže byť developerovi uložená pokuta jeden milión eur. Mesto zároveň vydalo súhlasné záväzné stanovisko na prvú etapu projektu.