Dohodu na založení spoločenstva baum_cityregion spečatili

Spoločenstvo združuje zástupcov hlavného mesta SR, Dolného Rakúska a Burgenlandska.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Dohoda na založení trvalého pracovného spoločenstva baum_cityregion bola spečatená prvým zasadnutím politického grémia pracovného spoločenstva v stredu v Primaciálnom paláci v Bratislave. Spoločenstvo združuje zástupcov hlavného mesta SR, Dolného Rakúska a Burgenlandska. Jeho cieľom je silnejšie prepojenie regiónov a efektívnejšia spolupráca pri strategických projektoch. Informovali o tom viceprimátor Bratislavy Jakub Mrva, predseda dolnorakúskeho krajinského parlamentu Karl Wilfing a burgenlandský krajinský radca Heiner Dorner.
„Pre Bratislavu je spolupráca veľmi dôležitá a táto trvá už 15 rokov, ale máme aj rovnako ambiciózne plány do budúcnosti. Mesto Bratislava sa zameriava na pokračovanie prehlbovania doterajšej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom,“ uviedol Mrva na stredajšej tlačovej konferencii. Zároveň avizoval, že spoluprácu chcú rozšíriť aj na maďarskú župu Győr - Moson - Sopron. „Teší ma, že túto požiadavku potvrdila aj rakúska strana. Zástupcovia župy tak odteraz získajú štatút pozorovateľov v riadiacom výbore pracovného spoločenstva,“ doplnil viceprimátor.
Ako priblížil, cieľom spolupráce v rámci baum_cityregion je podporovať a uľahčovať trvalo udržateľný rozvoj územia a spoluprácu medzi spolkovými krajinami. Taktiež využiť cezhraničný potenciál, prekonávať cezhraničné prekážky a vymieňať si informácie v oblastiach kultúry a cestovného ruchu, ochrany prírody a klímy, priestoru a človeka, mobility.
