< sekcia Regióny
Cestu do predajne si razil bejzbalovou pálkou
Vďaka rýchlemu zásahu dolnokubínskych policajtov sa podarilo páchateľa v krátkom čase zadržať a obmedziť na osobnej slobode.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dolný Kubín 24. septembra (TASR) - Polícia v Dolnom Kubíne zadržala 29-ročného muža, ktorý v utorok (23. 9.) krátko po polnoci rozbil bejzbalovou pálkou výplň sklenených vchodových dverí predajne, cez ktoré vošiel do objektu, odcudzil rozličný tovar a utiekol na neznáme miesto. Konaním páchateľa vznikla škoda vo výške najmenej 4000 eur. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Vďaka rýchlemu zásahu dolnokubínskych policajtov sa podarilo páchateľa v krátkom čase zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dolnom Kubíne vzniesol mužovi obvinenie z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ spresnila Kocková.
Vďaka rýchlemu zásahu dolnokubínskych policajtov sa podarilo páchateľa v krátkom čase zadržať a obmedziť na osobnej slobode. „V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Dolnom Kubíne vzniesol mužovi obvinenie z prečinu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ spresnila Kocková.