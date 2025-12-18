< sekcia Regióny
Dokončili modernizáciu mosta v mestskej časti Šiah Tešmák
Pôvodný most v Tešmáku bol podľa poslednej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave. Modernizácia premostenia na ceste III/1589 trvala štyri mesiace.
Autor TASR
Šahy 18. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil rekonštrukciu mosta cez potok Olvár v mestskej časti Šiah Tešmák. Ako informoval, celkové náklady na modernizáciu mosta presiahli sumu 230.000 eur.
Pôvodný most v Tešmáku bol podľa poslednej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave. Modernizácia premostenia na ceste III/1589 trvala štyri mesiace. Zhotoviteľ stavebných prác pôvodný most kompletne odstránil a nahradil ho monolitickým železobetónovým polorámom, založeným na veľkopriemerových pilótach.
Súčasťou novej konštrukcie sú železobetónové rímsy, oceľové zábradlie, hydroizolácia a spevnené koryto potoka. „Tento most je konštrukčne aj materiálovo riešený tak, aby zvládal intenzitu dopravy aj extrémnejšie hydrologické podmienky. Ide o kvalitné a trvácne riešenie pre ďalšie generácie,“ zhrnula Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou projektu bola aj obnova takmer 42-metrového úseku cesty III/1589, ktorá spolu s mostným objektom tvorí dôležité dopravné spojenie pre obyvateľov mestskej časti Šiah. „Mosty sú pre každého obyvateľa v kraji nesmierne dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Je preto našou povinnosťou sa o ne systematicky starať,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
Pôvodný most v Tešmáku bol podľa poslednej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave. Modernizácia premostenia na ceste III/1589 trvala štyri mesiace. Zhotoviteľ stavebných prác pôvodný most kompletne odstránil a nahradil ho monolitickým železobetónovým polorámom, založeným na veľkopriemerových pilótach.
Súčasťou novej konštrukcie sú železobetónové rímsy, oceľové zábradlie, hydroizolácia a spevnené koryto potoka. „Tento most je konštrukčne aj materiálovo riešený tak, aby zvládal intenzitu dopravy aj extrémnejšie hydrologické podmienky. Ide o kvalitné a trvácne riešenie pre ďalšie generácie,“ zhrnula Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou projektu bola aj obnova takmer 42-metrového úseku cesty III/1589, ktorá spolu s mostným objektom tvorí dôležité dopravné spojenie pre obyvateľov mestskej časti Šiah. „Mosty sú pre každého obyvateľa v kraji nesmierne dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Je preto našou povinnosťou sa o ne systematicky starať,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.