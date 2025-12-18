Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Regióny

Dokončili modernizáciu mosta v mestskej časti Šiah Tešmák

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Pôvodný most v Tešmáku bol podľa poslednej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave. Modernizácia premostenia na ceste III/1589 trvala štyri mesiace.

Autor TASR
Šahy 18. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil rekonštrukciu mosta cez potok Olvár v mestskej časti Šiah Tešmák. Ako informoval, celkové náklady na modernizáciu mosta presiahli sumu 230.000 eur.

Pôvodný most v Tešmáku bol podľa poslednej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave. Modernizácia premostenia na ceste III/1589 trvala štyri mesiace. Zhotoviteľ stavebných prác pôvodný most kompletne odstránil a nahradil ho monolitickým železobetónovým polorámom, založeným na veľkopriemerových pilótach.

Súčasťou novej konštrukcie sú železobetónové rímsy, oceľové zábradlie, hydroizolácia a spevnené koryto potoka. „Tento most je konštrukčne aj materiálovo riešený tak, aby zvládal intenzitu dopravy aj extrémnejšie hydrologické podmienky. Ide o kvalitné a trvácne riešenie pre ďalšie generácie,“ zhrnula Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.

Súčasťou projektu bola aj obnova takmer 42-metrového úseku cesty III/1589, ktorá spolu s mostným objektom tvorí dôležité dopravné spojenie pre obyvateľov mestskej časti Šiah. „Mosty sú pre každého obyvateľa v kraji nesmierne dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Je preto našou povinnosťou sa o ne systematicky starať,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?