Dokončili opravu D1 pri Bytči, stroje sa presúvajú na opačnú stranu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Počas tohto týždňa diaľničiari menili asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu v smere do Žiliny.

Autor TASR
Bytča 24. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu diaľnice D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou v smere na Žilinu. Budúci týždeň sa cestárske stroje presunú na opačnú stranu diaľnice, aby opravili ďalší polkilometrový úsek. TASR o tom v piatok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

Počas tohto týždňa diaľničiari menili asfaltový koberec v pomalom jazdnom pruhu v smere do Žiliny. „Diaľnica v tomto úseku je v súčasnosti bez výrazných obmedzení, motoristov tu čaká už iba mierne znížená rýchlosť, kým sa obnoví vodorovné dopravné značenie,“ uviedla NDS.

Od pondeľnajších (27. 10.) ranných hodín sa mechanizmy presunú na opačnú stranu diaľnice, opravovať sa totiž bude úsek D1 za Bytčou (km 180,300 - 179,800) v smere na Bratislavu. „Asfaltový povrch sa bude opäť meniť v pomalom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a práce potrvajú zhruba do konca budúceho týždňa,“ dodali diaľničiari.
