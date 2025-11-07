< sekcia Regióny
Dokončili projekt debarierizácie na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne
TSK zabezpečuje debarierizáciu stredných škôl z Plánu obnovy a odolnosti SR cez výzvu Ministerstva, školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Autor TASR
Trenčín 7. novembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pokračuje v debarierizácii stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Stavebné úpravy financuje z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR. Uskutočnili sa aj na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne. Projekt odovzdali do užívania v piatok i za účasti ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD).
Riaditeľka školy Katarína Juricová ozrejmila, že na škole zabezpečili stavebné úpravy v rámci projektu pod názvom Všetci ste vítaní, ukončili ich ešte koncom augusta. „Išlo o veľký projekt, pretože sme pomohli žiakom, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Vieme teraz sprístupniť hendikepovaným žiakom vstup do všetkých priestorov bloku D, telocvične i hlavného bloku. Tým je všetkých 12 odborov, ktoré na škole máme, prístupných i pre znevýhodnených žiakov,“ priblížila.
TSK zabezpečuje debarierizáciu stredných škôl z Plánu obnovy a odolnosti SR cez výzvu Ministerstva, školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. „Z 38 škôl, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti, sa do tohto projektu zapojilo 29. Investícia zo strany ministerstva je 5,3 milióna eur, čo je približne 180.000 eur na jednu školu. Zvyšok dopláca TSK, v tomto prípade išlo o 2,8 milióna eur. Celková investícia je tak vo výške 8,1 milióna eur,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.
Krajská samospráva si podľa neho od projektu sľubuje, že na školách umožní študovať žiakom s hendikepom, rovnako sa to týka i učiteľov. „Do projektu sme zapojili i Slovenský paralympijský výbor. Celú debarierizáciu počas stavebných prác kontrolujú,“ doplnil.
Drucker vyzdvihol TSK, ktorý podľa neho pristúpil k projektu debarierizácie veľmi zodpovedne a zapojilo sa do neho 29 škôl. „Odborné školy v tomto kraji budú mať také priestory, vďaka ktorým budú môcť zabezpečiť aj deťom s istým zdravotným hendikepom vzdelávanie tak ako ich zdravým spolužiakom. Žiaľ, nie všetky kraje využili túto možnosť. Nejde o miliónové finančné prostriedky, ale ide o prostriedky, ktoré poskytla Európska únia na debarierizáciu našich škôl,“ podotkol minister.
