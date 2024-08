Dokončili prvú z dvoch fáz modernizácie trolejbusového depa v Žiline

Žilina 23. augusta (TASR) - Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) dokončil prvú fázu eurofondového projektu výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov na Kvačalovej ulici. Ako informoval konateľ DPMŽ Mikuláš Kolesár, výsledkom projektu za približne 34 miliónov eur bude spojenie dvoch súčasných vozovní na Košickej a Kvačalovej ulici na jedno miesto, čo zefektívni náklady na prevádzku.



DPMŽ má momentálne k dispozícii 88 vozidiel, pričom autobusy majú základňu na Košickej ulici a trolejbusy na Kvačalovej ulici. "Prvá fáza projektu, zahŕňajúca výstavbu nového prístrešku pre trolejbusy, bola úspešne ukončená. V druhej fáze bude postavený nový objekt ošetrovne pre trolejbusy a následne budeme rekonštruovať všetky existujúce objekty a plochy v areáli. Zmluvný termín na dokončenie projektu je v decembri 2025, pričom v harmonograme neevidujeme žiadne zásadné zdržania," uviedol Kolesár.



Primátor Peter Fiabáne avizuje, že v Žiline pripravujú aj nadväzujúci projekt rekonštrukcie a výmeny trakčných vedení a meniarní. "Projekt je v štádiu prípravy pred získaním stavebného povolenia. Budeme čakať na príslušnú výzvu a ak budeme úspešní, je to ďalší obrovský projekt za 70 miliónov eur, ktorý by prispel k zefektívneniu fungovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline," poznamenal Fiabáne.



Dodal, že žilinská radnica už má potvrdené eurofondové financovanie prostredníctvom systému udržateľných území mestského rozvoja na nákup nových vozidiel. "Peniaze budú adresne využité na nákup parciálnych dopravných prostriedkov, ktoré budú schopné ísť aj mimo trolejových vedení na batérie, čo zlepší obslužnosť jednotlivých lokalít v meste," dodal Fiabáne. Projekt za 12 miliónov eur počíta nielen so zabezpečením 12 vozidiel, ale aj potrebnej infraštruktúry, predovšetkým nabíjacích staníc.