Dokončili rekonštrukciu kaštieľa v Modre, otvoria ho v októbri

Bratislava 18. augusta (TASR) - Rekonštrukciu donedávna schátraného kaštieľa v Modre, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, dokončili. Otvoriť ho plánujú v októbri. Vznikne tam centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale i širokú laickú a odbornú verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



Obnovou prešla strecha, okná a historická fasáda kaštieľa. Rovnako aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity. V kaštieli by mal vzniknúť nový kultúrno-kreatívny priestor pre malé javiskové formy, vináreň s vlastnou pivnicou a vinotékou, rôzne výstavy a podujatia. Prezentovať sa tam môžu lokálni vinári i vinohradníci a poslúži aj ako reprezentatívny priestor pre oficiálne návštevy kraja.



"Súčasťou bude aj digitálno-dokumentačné centrum so študovňou," podotkla Forman. Digitalizácia by mala zachovávať kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel. Oba regióny spája vinárska a vinohradnícka história.



Kaštieľ v Modre začal kraj rekonštruovať v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom v auguste 2018 a aktuálne ho čaká kolaudácia. Rekonštrukcia je projektom, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové náklady dosiahli sumu 2,72 milióna eur.