Streda 27. máj 2026
Dokončili stavebné práce na dvoch okružných križovatkách v Šamoríne

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Autor TASR
Šamorín 27. mája (TASR) - Stavebné práce na dvoch okružných križovatkách v Šamoríne (okres Dunajská Streda) na ceste tretej triedy sú ukončené. Výsledkom má byť zlepšenie prejazdu kĺbových autobusov a zvýšenie komfortu dopravy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„Stavebné práce realizovala spoločnosť CS za takmer 215.000 eur s DPH,“ priblížila krajská samospráva. Aby neprišlo k obmedzeniu dopravy, záverečné práce sa vykonávali v nočných hodinách.
