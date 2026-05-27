< sekcia Regióny
Dokončili stavebné práce na dvoch okružných križovatkách v Šamoríne
Aby neprišlo k obmedzeniu dopravy, záverečné práce sa vykonávali v nočných hodinách.
Autor TASR
Šamorín 27. mája (TASR) - Stavebné práce na dvoch okružných križovatkách v Šamoríne (okres Dunajská Streda) na ceste tretej triedy sú ukončené. Výsledkom má byť zlepšenie prejazdu kĺbových autobusov a zvýšenie komfortu dopravy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Stavebné práce realizovala spoločnosť CS za takmer 215.000 eur s DPH,“ priblížila krajská samospráva. Aby neprišlo k obmedzeniu dopravy, záverečné práce sa vykonávali v nočných hodinách.
„Stavebné práce realizovala spoločnosť CS za takmer 215.000 eur s DPH,“ priblížila krajská samospráva. Aby neprišlo k obmedzeniu dopravy, záverečné práce sa vykonávali v nočných hodinách.