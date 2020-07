Doležal: Panelku pri Trenčíne by mali začať rekonštruovať v roku 2021

Trenčín 2. júla (TASR) – Právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu cesty I/9 v úseku Chocholná-Velčice – Mníchova Lehota bude v auguste tohto roku. Samotná rekonštrukcia neuralgického 7,5-kilometrového úseku, nazývaného „panelka“, by sa mohla začať už v budúcom roku. Po štvrtkovom stretnutí s vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



„V auguste bude právoplatné stavebné povolenie, spustíme súťaž, keď vysúťažíme, budeme sa baviť o tom, ako načasujeme samotnú realizáciu, aká bude priorita jednotlivých úsekov. Verím, že sa do tohto neslávneho úseku pustíme už budúci rok,“ priblížil minister.



Kľúčové úseky rýchlostnej cesty R2 od križovatky diaľnice D1 v Trenčíne až po Ruskovce v okrese Bánovce nad Bebravou by sa mali začať stavať v rokoch 2023 – 2024.



„V príprave sú aj ďalšie úseky R2 Pravotice – Dolné Vestenice a ďalej až po Nováky. Tam bude výstavba nasledovať v rokoch 2025 – 2028. Radi by sme stavali, ale musíme akceptovať to, v akom stave sa príprava nachádza. Stále sa uskutočňujú rôzne procesné prípravy,“ zdôvodnil Doležal.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku najväčším problémom cestnej infraštruktúry v TSK je spojenie východu so západom kraja – Považia s hornou Nitrou.



„V rámci celého Slovenska sú cesty prvej triedy vo veľmi zlom stave a u nás je to najmä časť tzv. panelky z Trenčína smerom na Bánovce nad Bebravou. Stav cesty nás trápi už niekoľko rokov,“ skonštatoval Baška.